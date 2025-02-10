Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиво vs. крепкий алкоголь: какой напиток менее вреден для здоровья
Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться
Выбор за вами, но есть один нюанс: маммолог объяснила, нужно ли носить бюстгальтер дома
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Темные пятна на коже — это результат скопления меланина в эпидермисе и дерме. Причины их появления могут быть разными: солнце, гормональные изменения, воспаления. Косметологические процедуры, такие как IPL, химические пилинги и LED-терапия, дают быстрый эффект, но дома тоже можно значительно улучшить состояние кожи, если действовать правильно.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Мягкое отшелушивание

Пилинги помогают ускорить обновление клеток, осветлить кожу и сделать её более гладкой. Главное — не переборщить, чтобы не вызвать воспаление. Выбирайте средство по типу кожи:

  • Чувствительная и сухая кожа — манделиновая или молочная кислота, а также успокаивающие компоненты.
  • Зрелая и тусклая кожа — гликолевая кислота, стимулирующая выработку коллагена.
  • Жирная и проблемная кожа — салициловая кислота, которая не только отшелушивает, но и борется с воспалениями.

Осветляющие ингредиенты

Некоторые средства можно использовать ежедневно. Например, сыворотки с витамином С не только осветляют кожу, но и поддерживают выработку коллагена. Если нужно восстановить барьерные функции кожи, подойдут кремы с ниацинамидом. А для снятия воспалений и одновременного избавления от темных пятен попробуйте косметику с аллантоином.

Антиоксиданты для кожи изнутри

Для борьбы с пигментацией важно поддерживать кожу не только снаружи, но и изнутри. Например, исследования показывают, что экстракт граната помогает уменьшить пигментные пятна, вызванные солнцем. Ещё один мощный антиоксидант — астаксантин. Он содержится в креветках, лососе, форели, раках и водорослях.

Не забывайте о солнцезащите

Как бы тщательно вы ни ухаживали за кожей, без солнцезащитного крема бороться с пигментацией бесполезно. Используйте SPF ежедневно — это поможет предотвратить появление новых пятен и замедлит старение кожи.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Авто
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз Аудио 
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
История любви: огончарованный Пушкин
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
В Китае инвестируют в золото сотни миллиардов юаней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.