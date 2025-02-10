Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

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Темные пятна на коже — это результат скопления меланина в эпидермисе и дерме. Причины их появления могут быть разными: солнце, гормональные изменения, воспаления. Косметологические процедуры, такие как IPL, химические пилинги и LED-терапия, дают быстрый эффект, но дома тоже можно значительно улучшить состояние кожи, если действовать правильно.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Мягкое отшелушивание

Пилинги помогают ускорить обновление клеток, осветлить кожу и сделать её более гладкой. Главное — не переборщить, чтобы не вызвать воспаление. Выбирайте средство по типу кожи:

Чувствительная и сухая кожа — манделиновая или молочная кислота, а также успокаивающие компоненты.

— манделиновая или молочная кислота, а также успокаивающие компоненты. Зрелая и тусклая кожа — гликолевая кислота, стимулирующая выработку коллагена.

— гликолевая кислота, стимулирующая выработку коллагена. Жирная и проблемная кожа — салициловая кислота, которая не только отшелушивает, но и борется с воспалениями.

Осветляющие ингредиенты

Некоторые средства можно использовать ежедневно. Например, сыворотки с витамином С не только осветляют кожу, но и поддерживают выработку коллагена. Если нужно восстановить барьерные функции кожи, подойдут кремы с ниацинамидом. А для снятия воспалений и одновременного избавления от темных пятен попробуйте косметику с аллантоином.

Антиоксиданты для кожи изнутри

Для борьбы с пигментацией важно поддерживать кожу не только снаружи, но и изнутри. Например, исследования показывают, что экстракт граната помогает уменьшить пигментные пятна, вызванные солнцем. Ещё один мощный антиоксидант — астаксантин. Он содержится в креветках, лососе, форели, раках и водорослях.

Не забывайте о солнцезащите

Как бы тщательно вы ни ухаживали за кожей, без солнцезащитного крема бороться с пигментацией бесполезно. Используйте SPF ежедневно — это поможет предотвратить появление новых пятен и замедлит старение кожи.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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