Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите, чтобы ваш возлюбленный ассоциировал вас с первым весенним ландышем? Тогда пора освоить несколько секретов, которые помогут вам благоухать так, будто вы только что вышли из дорогого спа.

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Добавляйте масла в ванну

Если любите расслабляться в ванной, добавляйте в воду пару капель эфирного масла лаванды или цитрусов. Кожа впитает этот нежный аромат, и он останется с вами надолго. Такой уход не только подарит роскошный запах, но и превратит обычный вечер в настоящий ритуал релаксации.

Аромат для волос

Хочется, чтобы ваши локоны источали приятный, ненавязчивый аромат? Просто распылите духи на расческу и проведите ею по чистым волосам. Этот простой трюк поможет удерживать запах дольше, чем если бы вы нанесли парфюм прямо на пряди.

Наносите духи правильно

Вы знали, что парфюм раскрывается по-разному в зависимости от места нанесения? Запястья, локтевые сгибы, зона за ушами и даже колени — это так называемые "теплые точки", где аромат держится дольше и раскрывается глубже.

Секрет шкафа с ароматом дорогого бутика

Хотите, чтобы одежда пахла утонченно? Положите в шкаф ароматические саше. Особенно хороши запахи хлопка, сандала, уда или амбры — они придадут вашим вещам утонченную свежесть.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.



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