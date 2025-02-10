Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонид Агутин показал свою крутую дочку Лизу в день рождения девушки
Первый регион России намерен сделать общественный транспорт бесплатным для беременных
Дрожжевое тесто готово за полчаса: простой способ ускорить процесс
Алена Водонаева сообщила о смерти экс-возлюбленного в зоне СВО
Угловой шкаф в маленькой квартире — компактное и стильное решение
Обновление управленческого состава: новые лица в холдинге "Газпром"
Как смартфон влияет на состояние в течение дня: врач раскрыл опасность
Секреты идеального гардероба: избегаем этих вещей!
От горячего хлеба до проблем с ЖКТ: стоит ли есть свежую выпечку

Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваш возлюбленный ассоциировал вас с первым весенним ландышем? Тогда пора освоить несколько секретов, которые помогут вам благоухать так, будто вы только что вышли из дорогого спа.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

Добавляйте масла в ванну

Если любите расслабляться в ванной, добавляйте в воду пару капель эфирного масла лаванды или цитрусов. Кожа впитает этот нежный аромат, и он останется с вами надолго. Такой уход не только подарит роскошный запах, но и превратит обычный вечер в настоящий ритуал релаксации.

Аромат для волос

Хочется, чтобы ваши локоны источали приятный, ненавязчивый аромат? Просто распылите духи на расческу и проведите ею по чистым волосам. Этот простой трюк поможет удерживать запах дольше, чем если бы вы нанесли парфюм прямо на пряди.

Наносите духи правильно

Вы знали, что парфюм раскрывается по-разному в зависимости от места нанесения? Запястья, локтевые сгибы, зона за ушами и даже колени — это так называемые "теплые точки", где аромат держится дольше и раскрывается глубже.

Секрет шкафа с ароматом дорогого бутика

Хотите, чтобы одежда пахла утонченно? Положите в шкаф ароматические саше. Особенно хороши запахи хлопка, сандала, уда или амбры — они придадут вашим вещам утонченную свежесть.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Туризм
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода Аудио 
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Возможна ли разрядка? Москва и Вашингтон изучают перспективы диалога
Зимний Кубок РПЛ: Ростов громит Динамо, оставляя болельщиков в восторге
Наедаемся досыта и при этом теряем килограммы: здоровое похудение без чувства голода
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Очищение организма без лишних усилий: вся правда о шелухе подорожника
Toyota инвестирует в производство Lexus нового поколения
Минимальный отрыв. Первый тур выборов в Эквадоре не выявил победителя
Жизнь могла прийти из космоса: анализ астероида Бенну даёт неожиданные ответы
Жир тает на глазах: эти 18 упражнений помогут вам увидеть пресс
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.