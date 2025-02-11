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Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Идеальный макияж начинается с правильно подобранных и правильно нанесенных продуктов. Одними из самых важных средств для создания безупречного покрытия являются тональный крем и консилер. Правильное сочетание этих двух продуктов позволяет скрыть несовершенства кожи и создать естественный и ровный цвет лица.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

Шаг 1: Подбор тонального крема

Тональный крем — это основа макияжа, поэтому его выбор должен быть тщательным. Выбирайте оттенок, который идеально соответствует вашему цвету кожи, и не окисляется со временем. Для сухой кожи лучше использовать увлажняющий тональный крем, для жирной — матирующий.

Шаг 2: Применение консилера

Консилер используется для скрытия недостатков, таких как прыщи, тёмные круги под глазами и покраснения. Для того чтобы не переборщить, наносите консилер точечно на проблемные зоны после нанесения тонального крема. Выбирайте средство на один или два оттенка светлее, чем тональный крем, чтобы осветлить тёмные круги, или на несколько оттенков темнее, чтобы скрыть покраснения.

Шаг 3: Растушевка и фиксация

Очень важно растушевывать как тональный крем, так и консилер, чтобы избежать четких линий и создать плавный переход между продуктами. После растушевки фиксируйте макияж пудрой, чтобы он держался весь день.

Правильное сочетание тонального крема и консилера — это ключ к созданию идеального покрытия. С учетом этих простых шагов вы добьетесь ровного и безупречного макияжа.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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