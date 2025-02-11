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Модный оверсайз без лишнего объёма: секреты удачных сочетаний

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Оверсайз — это стиль, который был в моде уже не один сезон и продолжает оставаться на пике популярности. Однако, чтобы выглядеть стильно в оверсайз-одежде, важно знать несколько секретов, чтобы не потеряться в объёмных фасонах и не выглядеть мешковато. Сегодня мы расскажем, как носить оверсайз так, чтобы ваш образ был модным и утонченным.

Девушка в одежде оверсайз
Фото: https://www.freepik.com by freeman-studio
Девушка в одежде оверсайз

Правильный баланс: объём в одном элементе

Главное правило при носке оверсайза — не перегружать образ лишними объёмами. Сочетайте одну объёмную вещь с более узкими элементами. Например, если вы выбрали свободную футболку или свитер, комбинируйте их с джинсами скинни или брюками с высокой талией. Это поможет вам сохранить пропорции и сделать фигуру визуально стройнее.

Обувь и аксессуары как ключевые элементы

Правильный выбор обуви и аксессуаров также играет важную роль. Высокие каблуки или стильные ботильоны могут добавить элегантности и утонченности в образ, который в противном случае выглядел бы небрежно. Также используйте пояса и ремни, чтобы акцентировать талию и подчеркнуть вашу фигуру.

Нюансы кроя и тканей

Выбирайте оверсайз-одежду с хорошим кроем и лёгкими тканями, которые будут подчеркивать, а не скрывать вашу фигуру. Не стоит выбирать слишком большие модели или сильно свободные вещи, которые могут нарушить общую гармонию образа.

Носить оверсайз можно стильно и с комфортом, если правильно сочетать элементы и следить за пропорциями. Этот стиль не только подчеркивает индивидуальность, но и помогает создавать стильные образы.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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