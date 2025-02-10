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Кореянки не используют скрабы, и вот почему вам стоит сделать так же

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Корейский уход за кожей считается одним из самых эффективных в мире. Корейские женщины известны своим стремлением к идеальной, гладкой и сияющей коже, но при этом они редко используют привычные нам скрабы. Почему же в их бьюти-рутине нет этого этапа, и чем они заменяют механическое отшелушивание?

Кореянка
Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кореянка

Очищение без травмирования кожи

В западной косметике скрабы используются для удаления омертвевших клеток, но абразивные частицы могут травмировать кожу, вызывая микроповреждения, сухость и раздражение. Корейский подход основан на мягкости и постепенности. Кореянки стараются не повреждать естественный защитный барьер эпидермиса, поэтому вместо агрессивного механического воздействия они выбирают более щадящие способы отшелушивания.

Альтернативы скрабам

Вместо грубых отшелушивающих частиц кореянки используют химические эксфолианты с кислотами (AHA, BHA, PHA). Эти компоненты мягко растворяют мёртвые клетки, очищают поры и улучшают текстуру кожи без риска повреждения. Также популярны ферментированные средства, содержащие энзимы, которые работают бережно и эффективно.

Многоступенчатый уход

Корейская бьюти-рутина включает тщательное очищение кожи в несколько этапов. Гидрофильные масла растворяют загрязнения, пенки бережно смывают остатки макияжа, а тонеры с кислотами помогают поддерживать баланс кожи и ускоряют её обновление. Благодаря этому необходимость в скрабах просто отпадает.

Корейский уход за кожей основан на принципе бережного очищения и постепенного обновления без агрессивного воздействия. Отказ от скрабов помогает сохранить молодость, предотвратить раздражение и воспаления, а также сделать лицо более здоровым, гладким и сияющим.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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