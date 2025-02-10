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Как подобрать идеальный тон BB-крема: советы и лайфхаки для безупречной кожи

2:08
Моя семья » Красота и стиль

1. Определите ваш подтон кожи. Прежде чем подбирать конкретный оттенок BB-крема, важно определить подтон вашей кожи. Подтон бывает трех типов:

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

— Теплый (желтый, золотистый)
— Холодный (розовый, красный)
— Нейтральный (смешанный, без выраженного подтона)

Чтобы определить подтон, посмотрите на свои вены на внутренней стороне запястья:
— Если они кажутся зеленоватыми, у вас теплый подтон.
— Если они кажутся голубоватыми, у вас холодный подтон.
— Если сложно сказать наверняка, скорее всего, у вас нейтральный подтон.

2. Проверьте освещение. Тестируйте крем при естественном дневном свете. Искусственное освещение может искажать цвет, поэтому постарайтесь выйти на улицу или подойти к окну, где много света.

3. Нанесите тестовые полоски. Возьмите несколько образцов BB-кремов разных оттенков и нанесите их на линию челюсти или шею. Попробуйте два-три близких друг к другу оттенка, чтобы увидеть разницу.

— Наносите небольшое количество продукта и растушуйте его пальцами или спонжем.
— Дайте крему немного времени, чтобы адаптироваться к коже. Некоторые продукты могут менять оттенок через пару минут после нанесения.

4. Сравните оттенки. Посмотрите, какой из оттенков сливается с кожей наиболее естественно. Идеальный оттенок будет практически незаметен на коже, создавая эффект второго слоя кожи.

5. Учитывайте сезонность. Летом кожа обычно становится чуть темнее из-за загара, поэтому учитывайте это при выборе оттенка. Возможно, вам понадобится несколько оттенков BB-крема для разных сезонов.

6. Обратите внимание на покрытие. Некоторые BB-кремы имеют легкое покрытие, другие — более плотное. Выберите тот продукт, который соответствует вашим потребностям в покрытии и увлажнении.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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