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Эти свитеры не нужно покупать весной, они больше не в моде

1:21
Моя семья » Красота и стиль

1. Свитеры с крупной вязкой — они могут сделать фигуру визуально массивнее, особенно в области шеи и рук, увеличивая общий объём.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

2. Модели с воротником-хомутом — добавляют возраст и создают ощущение лишнего объёма. Вместо этого рекомендуется выбирать свитеры со стоячим воротом, которые будут теплыми и стильными. Они могут быть яркими, что добавит свежести весеннему образу.

3. Свитеры на резинке — эти модели считаются устаревшими и придают ненужный объем в районе плеч и рук. Альтернативой может стать укороченный стильный свитер со стоячим воротом или воротником-поло.

4. Свитеры с пришитыми воротниками или манжетами от рубашек — ранее эта модель использовалась для упрощения образа, но сейчас она подчеркивает недостатки фигуры.

5. Джемперы с рукавами три четверти — такие модели зрительно укорачивают руки и нарушают пропорции силуэта. Лучше выбрать классический свитер, подходящий как для повседневной носки, так и для более формальных случаев.

Таким образом, нужно обратить внимание на современные и универсальные варианты, избегая моделей, которые могут испортить внешний вид.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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