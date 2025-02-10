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Ошибки при выборе одежды, из-за которых вы выглядите на несколько килограммов толще

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина хочет выглядеть стройной и уверенной в себе, но порой выбор одежды может сыграть с нами злую шутку. Некоторые элементы гардероба, которые кажутся удобными или стильными, на самом деле могут визуально прибавить лишний вес. Узнайте, какие ошибки в выборе одежде могут сделать вас полнее.

Девушка в пальто
Фото: Designed by Freepik by bristekjegor is licensed under Public domian
Девушка в пальто

Мешковатая и свободная одежда

Хотя свободный стиль в одежде выглядит расслабленно и комфортно, он часто не подчеркивает фигуру и визуально делает её более объёмной. Особенно это касается широких джемперов, платьев и топов, которые не имеют формы. Лучше выбирать вещи с акцентом на талию или слегка приталенные модели, которые подчеркивают контуры тела.

Слишком тёмные оттенки

Тёмные цвета, особенно чёрный, часто воспринимаются как способ сделать образ более стройным. Однако если выбрать слишком много черного в образе, можно добиться эффекта утяжеления. Добавьте светлые акценты, например, в виде аксессуаров или верхней одежды, чтобы разбавить мрак и создать баланс.

Неправильный выбор тканей

Некоторые ткани, такие как плотный деним или плотный трикотаж, могут придавать фигуре дополнительный объём. Важно помнить, что для стройного образа лучше выбирать лёгкие и струящиеся ткани, которые не добавляют объёма и красиво ложатся по телу.

Яркие и крупные принты

Принты и узоры могут добавить интереса вашему образу, но если они слишком яркие или крупные, то они могут сделать вас визуально более полной. Чтобы избежать этого, выбирайте более спокойные узоры или мелкие принты, которые создают гармонию и не перегружают образ.

Ошибки в выборе одежды могут добавить килограммы, даже если в реальности вы находитесь в отличной форме. Важно помнить, что одежда должна подчеркивать вашу фигуру и создавать визуальный баланс.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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