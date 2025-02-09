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Отказ от умывания на месяц: экстремальный бьюти-тренд с ужасными последствиями для кожи

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Skin fasting — это отказ от умывания и косметики, чтобы дать коже возможность восстановить свои естественные функции. Сторонники метода уверяют, что кожа сама регулирует баланс влаги и выработку себума, а очищение лишь нарушает этот процесс. Но действительно ли полный отказ от умывания помогает?

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

Что происходит с кожей, если не умываться месяц

Если полностью отказаться от умывания на месяц, кожа начнёт адаптироваться к новым условиям. Возможные последствия:

  • На жирной коже может усилиться выработка себума, появятся воспаления и закупоренные поры.
  • Сухая кожа станет стянутой, шелушащейся и раздражённой.
  • Чувствительная кожа может отреагировать покраснениями и зудом.

Со временем кожа действительно может адаптироваться, но процесс может сопровождаться дискомфортом и временным ухудшением состояния.

Польза или вред

Skin fasting может помочь людям с повреждённым кожным барьером, если их уход был слишком агрессивным. Однако полное отсутствие очищения увеличивает риск воспалений и загрязнения пор. Лучше заменить жёсткие средства на мягкие альтернативы, а не полностью отказываться от умывания.

Полный отказ от умывания – это спорный эксперимент. Вместо крайностей стоит выбирать баланс: мягкие средства, умеренный уход и поддержание естественного защитного барьера кожи.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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