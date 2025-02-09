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Еда для молодости: 5 продуктов, которые делают кожу сияющей

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье кожи зависит не только от косметического ухода, но и от рациона питания. Употребляя определённые продукты, можно улучшить её упругость, увлажнение и даже замедлить процессы старения.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

ТОП-5 продуктов для красоты кожи

Лосось

Богат омега-3 жирными кислотами, которые увлажняют кожу, уменьшают воспаления и защищают от ультрафиолета. Если рыба не входит в ваш рацион, можно заменить её качественными БАДами с омега-3.

Авокадо

Источник витаминов C и E, антиоксидантов и полезных жиров, которые делают кожу эластичной, увлажнённой и сияющей.

Миндаль

Содержит витамин Е, цинк и магний, которые защищают клетки кожи и улучшают её общее состояние. Кроме того, миндальное масло отлично подходит для ухода за кожей.

Ягоды

Черника, малина, клубника богаты антиоксидантами и витамином C, который помогает укреплять коллаген и замедлять процессы старения.

Зелёный чай

Полифенолы в составе чая обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, защищая кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Регулярное употребление этих продуктов поможет сделать кожу здоровой, сияющей и упругой. Заботьтесь о себе изнутри, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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