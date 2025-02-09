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Как сделать кожу идеально гладкой — 2 простых рецепта скрабов

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите сэкономить на косметике и при этом использовать только натуральные ингредиенты, попробуйте приготовить скраб для тела своими руками. Эти рецепты не уступают магазинным аналогам и сделают вашу кожу нежной и ухоженной.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

1. Сахарно-солевой скраб

Глубоко очищает кожу, удаляет ороговевшие клетки и улучшает кровообращение.

Что нужно:

  • 100 г тростникового сахара
  • 100 г морской соли
  • 100 мл растительного масла (оливковое, миндальное, кокосовое)

Смешайте все ингредиенты и массируйте кожу круговыми движениями. Используйте 2 раза в неделю в течение месяца.

2. Кофейный скраб с лимоном

Отлично тонизирует, уменьшает проявления целлюлита и делает кожу более упругой.

Ингредиенты:

  • 50 г молотого кофе
  • 50 г оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока

Нанесите скраб на кожу, массируйте несколько минут, затем смойте тёплой водой. После процедуры увлажните кожу лосьоном.

Регулярное использование этих натуральных скрабов сделает кожу бархатистой, гладкой и сияющей!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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