Как сделать кожу идеально гладкой — 2 простых рецепта скрабов

Если вы хотите сэкономить на косметике и при этом использовать только натуральные ингредиенты, попробуйте приготовить скраб для тела своими руками. Эти рецепты не уступают магазинным аналогам и сделают вашу кожу нежной и ухоженной.
Глубоко очищает кожу, удаляет ороговевшие клетки и улучшает кровообращение.
Что нужно:
Смешайте все ингредиенты и массируйте кожу круговыми движениями. Используйте 2 раза в неделю в течение месяца.
Отлично тонизирует, уменьшает проявления целлюлита и делает кожу более упругой.
Ингредиенты:
Нанесите скраб на кожу, массируйте несколько минут, затем смойте тёплой водой. После процедуры увлажните кожу лосьоном.
Регулярное использование этих натуральных скрабов сделает кожу бархатистой, гладкой и сияющей!
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
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