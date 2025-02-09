Как увлажнить кожу в домашних условиях? 3 простых рецепта масок

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажнение нужно не только сухой коже, но и любому другому типу. Хорошая новость — для глубокого питания не обязательно тратить деньги на дорогие средства, ведь эффективные маски можно приготовить из доступных ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маска для лица

1. Маска с картофелем и арбузом

Идеально увлажняет и питает кожу, делая её гладкой и сияющей.

Как приготовить:

Отварите 1 картофелину и разомните в пюре.

Разотрите мякоть арбуза (примерно ½ дольки).

Смешайте ингредиенты и добавьте 2 ст. л. меда.

Нанесите на лицо на 20 минут, затем смойте водой.

2. Йогуртовая маска

Освежает, тонизирует и придаёт коже здоровый цвет.

Что нужно:

2 ст. л. греческого йогурта без добавок

2 ст. л. свежего апельсинового сока

1 ч. л. миндального масла

Все тщательно перемешайте, нанесите на лицо (избегая области вокруг глаз) и оставьте на 20 минут.

3. Маска с кокосовым маслом

Глубоко питает и делает кожу мягкой.

Как сделать:

Смешайте 1 ст. л. кокосового масла и 1 ст. л. мёда.

Нанесите на лицо на 15-20 минут.

Смойте тёплой водой.

Попробуйте эти маски — ваша кожа будет сияющей, гладкой и увлажнённой без лишних затрат!

Уточнения

Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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