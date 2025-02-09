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Как увлажнить кожу в домашних условиях? 3 простых рецепта масок

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Увлажнение нужно не только сухой коже, но и любому другому типу. Хорошая новость — для глубокого питания не обязательно тратить деньги на дорогие средства, ведь эффективные маски можно приготовить из доступных ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

1. Маска с картофелем и арбузом

Идеально увлажняет и питает кожу, делая её гладкой и сияющей.

Как приготовить:

  • Отварите 1 картофелину и разомните в пюре.
  • Разотрите мякоть арбуза (примерно &frac12 дольки).
  • Смешайте ингредиенты и добавьте 2 ст. л. меда.
  • Нанесите на лицо на 20 минут, затем смойте водой.

2. Йогуртовая маска

Освежает, тонизирует и придаёт коже здоровый цвет.

Что нужно:

  • 2 ст. л. греческого йогурта без добавок
  • 2 ст. л. свежего апельсинового сока
  • 1 ч. л. миндального масла

Все тщательно перемешайте, нанесите на лицо (избегая области вокруг глаз) и оставьте на 20 минут.

3. Маска с кокосовым маслом

Глубоко питает и делает кожу мягкой.

Как сделать:

  • Смешайте 1 ст. л. кокосового масла и 1 ст. л. мёда.
  • Нанесите на лицо на 15-20 минут.
  • Смойте тёплой водой.

Попробуйте эти маски — ваша кожа будет сияющей, гладкой и увлажнённой без лишних затрат!

Уточнения

Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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