Как увлажнить кожу в домашних условиях? 3 простых рецепта масок

Увлажнение нужно не только сухой коже, но и любому другому типу. Хорошая новость — для глубокого питания не обязательно тратить деньги на дорогие средства, ведь эффективные маски можно приготовить из доступных ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне.
Идеально увлажняет и питает кожу, делая её гладкой и сияющей.
Как приготовить:
Освежает, тонизирует и придаёт коже здоровый цвет.
Что нужно:
Все тщательно перемешайте, нанесите на лицо (избегая области вокруг глаз) и оставьте на 20 минут.
Глубоко питает и делает кожу мягкой.
Как сделать:
Попробуйте эти маски — ваша кожа будет сияющей, гладкой и увлажнённой без лишних затрат!
Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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