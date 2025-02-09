Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут
Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа
Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме
АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками
Эти три породы кошек идеальны для семей с детьми
Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна
На Украине в ТЦК уже давно появились пыточные кабинеты убеждения
Частные перелёты: состоятельные пассажиры принимают разумное решение, выбирая роскошь
Клубника — не сорняк, сама не вырастет: как получить максимум ягод с куста

Роскошные волосы без дорогих процедур — доступные секреты ухода

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и ухоженные волосы — это показатель здоровья, статуса и образа жизни. Но чтобы добиться достойного вида шевелюры, необязательно тратить состояние на салонные процедуры. Есть доступные и эффективные методы, которые помогут волосам выглядеть шикарно.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

1. Масло ши и кокоса — мощное восстановление

Эти масла способны оживить даже сильно повреждённые волосы. Они глубоко питают, увлажняют и защищают пряди от внешних факторов.

Как использовать:

  • Нанесите небольшое количество масла кокоса или ши на длину волос перед мытьём на 1-2 часа.
  • Для сухих кончиков можно использовать масло в минимальном количестве после укладки.

2. Антиоксиданты — питание изнутри

Здоровье волос начинается с правильного питания. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, предотвращая тусклость и ломкость.

Где их взять:

  • Включите в рацион ягоды, орехи, зелень, тёмный шоколад и зелёный чай.
  • Добавляйте в домашние маски мёд, алоэ вера или экстракт виноградных косточек.

3. Натуральные шампуни — важный переход

Коммерческие шампуни содержат агрессивные вещества, вызывающие привыкание. Если перейти на средства с натуральным составом, волосы со временем станут здоровее и сильнее.

Как перейти на натуральный уход:

  • Используйте бессульфатные шампуни и мягкие очищающие средства.
  • Дайте волосам время адаптироваться — через несколько недель они станут более послушными.

Следуя этим рекомендациям, можно добиться ухоженного и здорового вида волос без лишних затрат!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Рассрочка на жилье: как не заплатить лишнего
Макияж в стиле французских красавиц: секреты легкости и натуральности
Как превратить балкон в стильное место для отдыха
Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу
Неожиданные помощники: аксессуары, повышающие комфорт беговых тренировок
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.