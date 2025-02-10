Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог

В последнее время российские женщины всё чаще сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем волос. Многие из них жалуются на усиленное выпадение и даже облысение, что приводит к росту спроса на услуги трихологов.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Главный врач сети столичных клиник трихологии Марият Мухина отмечает, что проблемы с волосами часто обостряются в холодное время года. Это связано с короткой продолжительностью светового дня, что способствует снижению уровня мелатонина, важного для роста волос. Кроме того, резкие перепады температуры и влажности могут негативно влиять на состояние кожи головы и волосяных луковиц.

Для предотвращения выпадения волос Мухина в беседе с Life. ru рекомендует увеличить потребление воды и избегать перегрева. Также важно включить в рацион продукты, богатые жирными кислотами, такие как киви, авокадо и орехи. Эти продукты помогают стимулировать рост волос и улучшают их общее состояние.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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