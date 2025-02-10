Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Англичанка полностью отказалась от растительной пищи и рассказала, что с ней случилось
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа

Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог

Моя семья » Красота и стиль

В последнее время российские женщины всё чаще сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем волос. Многие из них жалуются на усиленное выпадение и даже облысение, что приводит к росту спроса на услуги трихологов.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Главный врач сети столичных клиник трихологии Марият Мухина отмечает, что проблемы с волосами часто обостряются в холодное время года. Это связано с короткой продолжительностью светового дня, что способствует снижению уровня мелатонина, важного для роста волос. Кроме того, резкие перепады температуры и влажности могут негативно влиять на состояние кожи головы и волосяных луковиц.

Для предотвращения выпадения волос Мухина в беседе с Life. ru рекомендует увеличить потребление воды и избегать перегрева. Также важно включить в рацион продукты, богатые жирными кислотами, такие как киви, авокадо и орехи. Эти продукты помогают стимулировать рост волос и улучшают их общее состояние.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Шоу-бизнес
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа
Европа наготове: предвыборная гонка в Германии в самом разгаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.