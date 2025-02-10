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Эффективная очистка расчёски: кроме воды нужны всего два средства

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Расческа — ключевой инструмент в уходе за волосами, особенно для тех, у кого они длинные. Чем длиннее волосы, тем чаще необходимо использовать расческу, а значит, и ухаживать за ней. Однако чистка расчески может оказаться непростой задачей.

расческа
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
расческа

В процессе ухода за волосами женщины используют не только шампуни и маски, но и множество других средств, таких как несмываемые кондиционеры и стайлинговые продукты. Все эти средства оседают на расческе вместе с кожным жиром, волосами и частицами кожи.

Простое мытье расчески под водой не всегда эффективно, так как грязь может оставаться между зубчиками. Для полноценной очистки необходимо использовать несколько дополнительных инструментов и методов.

  1. На первом этапе рекомендуется удалить волосы с расчески вручную. Затем можно воспользоваться гребнем, чтобы убрать оставшиеся волоски. После этого расческу следует поместить в теплую воду на 15 минут.
  2. На втором этапе для чистки расчески потребуется шампунь и новая зубная щетка с жесткой щетиной. Важно помнить, что после использования этой щетки для чистки расчески ее нельзя использовать для чистки зубов. На щетку нужно выдавить небольшое количество шампуня и тщательно обработать промежутки между зубьями расчески.
  3. На заключительном этапе расческу необходимо тщательно промыть под чистой водой. Этот метод позволяет удалить все остатки загрязнений. Рекомендуется проводить такую чистку раз в неделю для поддержания чистоты и гигиены расчески.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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