Ваша кожа будет сиять — нужно лишь правильно использовать альгинатные маски

Альгинатные маски — это эффективный способ освежить кожу, придать ей тонус и ухоженный вид без сложных салонных процедур. Они быстро застывают на лице, образуя упругую плёнку, оказывают лифтинг-эффект и помогают бороться с несовершенствами. Разбираемся, как правильно использовать их в домашних условиях.
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Косметолог
Как работают альгинатные маски
Альгинатные маски помогают решить сразу несколько проблем:
Повышают тонус кожи: улучшают упругость и помогают бороться с возрастными изменениями.
Освежают цвет лица: убирают следы усталости, делая кожу более сияющей.
Сужают поры: предотвращают появление черных точек и воспалений.
Все альгинатные маски содержат диатомит и альгинат — компоненты, которые при смешивании с водой превращаются в гель. После застывания они создают лифтинг-эффект. Однако по форме выпуска и дополнительным свойствам маски различаются.
По форме выпуска:
Порошковые: их нужно разводить водой перед применением, а затем быстро наносить, пока состав не начал застывать.
Гелевые: уже готовы к использованию, не требуют смешивания.
По воздействию на кожу:
Увлажняющие: в составе хитозан, мочевина, гиалуроновая кислота.
Питательные: идеальны для сухой кожи, заметный эффект после первого применения.
Осветляющие: содержат витамин C, помогают бороться с пигментацией.