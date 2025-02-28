Ваша кожа будет сиять — нужно лишь правильно использовать альгинатные маски

Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Альгинатные маски — это эффективный способ освежить кожу, придать ей тонус и ухоженный вид без сложных салонных процедур. Они быстро застывают на лице, образуя упругую плёнку, оказывают лифтинг-эффект и помогают бороться с несовершенствами. Разбираемся, как правильно использовать их в домашних условиях.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Как работают альгинатные маски

Альгинатные маски помогают решить сразу несколько проблем:

Повышают тонус кожи: улучшают упругость и помогают бороться с возрастными изменениями.

улучшают упругость и помогают бороться с возрастными изменениями. Освежают цвет лица: убирают следы усталости, делая кожу более сияющей.

убирают следы усталости, делая кожу более сияющей. Сужают поры: предотвращают появление черных точек и воспалений.

Кому подойдёт альгинатная маска

Применять её стоит, если вы заметили:

Тусклый цвет лица.

Потерю упругости кожи.

Провисание овала лица.

Шелушение и ощущение стянутости.

Чрезмерную активность сальных желез, угревую сыпь.

Расширенные поры и чёрные точки.

Виды альгинатных масок

Все альгинатные маски содержат диатомит и альгинат — компоненты, которые при смешивании с водой превращаются в гель. После застывания они создают лифтинг-эффект. Однако по форме выпуска и дополнительным свойствам маски различаются.

По форме выпуска:

Порошковые: их нужно разводить водой перед применением, а затем быстро наносить, пока состав не начал застывать.

их нужно разводить водой перед применением, а затем быстро наносить, пока состав не начал застывать. Гелевые: уже готовы к использованию, не требуют смешивания.

По воздействию на кожу:

Увлажняющие: в составе хитозан, мочевина, гиалуроновая кислота.

в составе хитозан, мочевина, гиалуроновая кислота. Питательные: идеальны для сухой кожи, заметный эффект после первого применения.

идеальны для сухой кожи, заметный эффект после первого применения. Осветляющие: содержат витамин C, помогают бороться с пигментацией.

содержат витамин C, помогают бороться с пигментацией. Очищающие: обогащены экстрактами ромашки, календулы, алоэ, огурца, выводят токсины.

Как правильно наносить альгинатную маску

Чтобы добиться максимального эффекта, важно соблюдать несколько правил.

Очистите кожу: вначале умывание гелем или пенкой, затем — пилинг-скатка или энзимная пудра. Это поможет удалить ороговевшие клетки.

вначале умывание гелем или пенкой, затем — пилинг-скатка или энзимная пудра. Это поможет удалить ороговевшие клетки. Нанесите сыворотку: выберите вариант в зависимости от потребностей кожи — антивозрастную, увлажняющую, с эффектом лифтинга. Дождитесь полного впитывания.

выберите вариант в зависимости от потребностей кожи — антивозрастную, увлажняющую, с эффектом лифтинга. Дождитесь полного впитывания. Приготовьте маску: разведите порошок в пропорции 1:2 или 1:3 (например, на 1 ст. л. порошка 2-3 ст. л. воды). Консистенция должна напоминать густую сметану.

разведите порошок в пропорции 1:2 или 1:3 (например, на 1 ст. л. порошка 2-3 ст. л. воды). Консистенция должна напоминать густую сметану. Нанесите толстым слоем: равномерное покрытие облегчит снятие маски. Тонкий слой может потрескаться.

равномерное покрытие облегчит снятие маски. Тонкий слой может потрескаться. Двигайтесь по массажным линиям: наносите маску снизу вверх, от центра к краям.

наносите маску снизу вверх, от центра к краям. Полностью расслабьте лицо: лягте на 15-20 минут, чтобы маска застыла и обеспечила максимальный лифтинг.

лягте на 15-20 минут, чтобы маска застыла и обеспечила максимальный лифтинг. Аккуратно снимите маску: подденьте её снизу и потяните вверх. Остатки можно удалить влажным ватным диском.

Важно! Не смывайте маску в раковину — она может засорить слив.

Как избежать неприятных последствий

Чтобы процедура прошла комфортно, соблюдайте простые меры предосторожности.

Наденьте косметическую повязку или шапочку, чтобы защитить волосы.

Одежду лучше прикрыть халатом или полотенцем.

Не наносите маску на брови — при снятии она может выдернуть волоски.

Можно ли наносить маску на область вокруг глаз

Нет, делать это самостоятельно не стоит. Если маска попадёт на слизистую, она вызовет дискомфорт. Такую процедуру лучше доверить профессиональному косметологу.

Как снять маску одним движением

Чтобы маска легко снялась, нанесите её равномерным слоем. Тонкие края могут рваться, поэтому перед нанесением можно обработать их жирным кремом — это облегчит процесс удаления.

Лучший способ снять маску — поддеть её снизу и аккуратно потянуть вверх, не торопясь и не делая резких движений.

Интересные факты об альгинате

Альгинат получают из морских водорослей, добываемых у берегов Китая, Японии, Норвегии, а также в Баренцевом море.

Единственная альтернатива альгинату в природе — красная икра.

Альгинатные маски были открыты случайно в 1981 году в Великобритании во время исследований по выделению йода из водорослей.

Когда нельзя использовать альгинатные маски

Перед первым применением сделайте тест на аллергию — нанесите немного состава на сгиб локтя. Если через 30 минут нет зуда и покраснений, маску можно использовать.

Кроме аллергии, альгинатные маски противопоказаны в случаях:

Онкологических заболеваний кожи.

Обострения хронических болезней.

Активного герпеса, гнойников, воспалений.

Открытых ран и травм на лице.

Как выбрать маску по типу кожи

Жирная и проблемная кожа: маски с маслом чайного дерева помогут справиться с воспалениями.

маски с маслом чайного дерева помогут справиться с воспалениями. Чувствительная кожа: подойдёт вариант с витамином C.

подойдёт вариант с витамином C. Сухая кожа: требуется интенсивное увлажнение, выбирайте составы с гиалуроновой кислотой.

Приобретайте маски проверенных брендов — это гарантия их эффективности и безопасности.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с косметологом или врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

Уточнения

Ли́фтинг - косметическая процедура подтяжки кожи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.