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Забудьте о красных капиллярах: лучшие процедуры для укрепления сосудов и снятия покраснений

5:13
Моя семья » Красота и стиль

Купероз — распространенная сосудистая патология, проявляющаяся в виде покраснений, сосудистых звездочек и сеточек на коже лица. Эта проблема требует комплексного подхода, так как со временем может усугубляться. Современная косметология предлагает множество методов, которые помогают укрепить капилляры, снизить выраженность покраснений и предотвратить дальнейшее развитие купероза.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Причины появления купероза

Основные факторы, способствующие расширению капилляров и ухудшению состояния кожи:

  • Генетическая предрасположенность - слабость сосудистых стенок передается по наследству.
  • Гормональные изменения - беременность, климакс, прием гормональных препаратов могут спровоцировать появление сосудистых звездочек.
  • Проблемы с кровообращением - гипертония, заболевания ЖКТ, нарушения обмена веществ.
  • Внешние факторы - ультрафиолет, сильный ветер, резкие перепады температур.
  • Неправильный уход за кожей - использование агрессивных очищающих средств, частое применение скрабов и кислотных пилингов.

Стадии развития

Купероз проходит несколько стадий:

  • Покраснение кожи после воздействия холода, тепла или алкоголя, которое со временем исчезает.
  • Появление сосудистой сетки, которая становится постоянной.
  • Увеличение площади поражения, выраженные сосудистые звездочки.
  • Развитие хронического воспаления кожи, что может привести к розацеа.

Косметологические процедуры для лечения купероза

Современные аппаратные методики позволяют уменьшить проявления купероза, укрепить сосудистые стенки и выровнять тон кожи.

Лазерная терапия

  • Воздействие лазера помогает запаять расширенные капилляры, сделав их невидимыми. Процедура эффективна на всех стадиях купероза и дает стойкий результат.

Фотоомоложение (IPL-терапия)

  • Световые импульсы воздействуют на сосудистые звездочки, коагулируя их стенки. Одновременно запускаются процессы регенерации кожи, что делает лицо более гладким и упругим.

Микротоковая терапия

  • Слабые электрические импульсы укрепляют сосуды, улучшают кровообращение и снимают отечность. Процедура подходит для профилактики и коррекции начальных стадий купероза.

Фракционная мезотерапия

  • Во время процедуры микроинъекции с пептидами и витаминами доставляются в глубокие слои кожи, повышая эластичность сосудов и уменьшая их проницаемость.

Миостимуляция

  • Методика стимулирует сокращение мышц и улучшает микроциркуляцию крови, что помогает снять застойные явления и укрепить капилляры.

Запрещенные процедуры при куперозе

При данной сосудистой патологии кожа становится чувствительной, поэтому некоторые косметологические методы могут усугубить ситуацию. Под запретом:

  • Глубокие пилинги и кислотные эксфолианты.
  • Механическая чистка лица.
  • Разогревающие маски и процедуры (парафинотерапия, вапоризация).
  • Вакуумный массаж и агрессивные аппаратные методики.

Домашний уход при куперозе

Бережный домашний уход помогает снизить выраженность покраснений и предотвратить новые сосудистые изменения.

Основные рекомендации

  • Использовать мягкие очищающие средства без спирта и агрессивных ПАВ.
  • Наносить солнцезащитный крем с SPF 30+ в теплое время года и SPF 15+ зимой.
  • Выбирать кремы и сыворотки с сосудоукрепляющими компонентами: экстракт конского каштана, витамин K, рутин.
  • Избегать резких температурных перепадов и умывания слишком горячей или холодной водой.

Эффективные компоненты в косметике

  • Гиалуроновая кислота - увлажняет и повышает эластичность кожи.
  • Рутин - укрепляет капилляры и снижает их ломкость.
  • Экстракт зеленого чая - оказывает антиоксидантное действие.
  • Экстракт гинкго билоба - улучшает микроциркуляцию и снимает воспаление.

Аппаратные процедуры для домашнего использования

  • С развитием технологий лечение купероза стало возможным не только в косметологических клиниках, но и в домашних условиях.

Фотоомоложение MiRAY MYTREX

  • Аппарат излучает инфракрасный свет, который укрепляет сосуды, выравнивает тон кожи и уменьшает проявления купероза.

EMS-массажеры

  • Миостимуляция помогает улучшить кровообращение и снять покраснения, предотвращая дальнейшее расширение капилляров.

Купероз требует системного подхода: сочетания аппаратных методик, правильного ухода и минимизации внешних факторов, которые провоцируют его развитие. Лазерная терапия, IPL-терапия, мезотерапия и миостимуляция дают хорошие результаты, а грамотный домашний уход помогает поддерживать кожу в здоровом состоянии.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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