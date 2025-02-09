Учёные обнаружили природный антиоксидант, который предотвращает поседение волос

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Ученые из Университета Нагоя обнаружили антиоксидант лютеолин, который может предотвратить поседение волос. Лютеолин содержится в овощах, таких как брокколи, сельдерей, морковь, лук и перец.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Экспериментальная процедура

Исследования проводились с использованием мышей, генетически предрасположенных к седине. Крысы, получавшие лютеолин, поддерживали естественный цвет волос.

Механизм действия лютеолина

Лютеолин влияет на эндотелиальные линии, белки, ответственные за связь между клетками. Эти белки поддерживают здоровье меланоцитов, вырабатывающих меланин, придающий цвет волосам.

Лютеолин защищает меланоциты от износа, поддерживая выработку меланина.

Ограничения и перспективы. Лютеолин не влияет на циклы роста волос, основное действие касается пигмента волос.

Лютеолин доступен в качестве диетической добавки и может быть использован в средствах по уходу за волосами. Ученые предполагают, что лютеолин может применяться при других возрастных изменениях, таких как выпадение волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.





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