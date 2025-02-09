Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены возрастут. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей
Забудьте о вредных закусках: 5 полезных чипсов, которые стоит попробовать
Эти хитрости помогут столешнице служить долго
Пока соседи травят сад химией, вы легко избавитесь от тли безопасным способом
Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно
Как организовать рабочее место дома, чтобы ничего не отвлекало
Всего 15–30 минут чтения книг в день — путь к насыщенной жизни и лучшая прокачка мозга
Китайский электрокроссовер Voyah Free теперь собирают в Липецке
5 причин, почему ваша собака хрюкает и задыхается: на что обратить внимание

Учёные обнаружили природный антиоксидант, который предотвращает поседение волос

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Ученые из Университета Нагоя обнаружили антиоксидант лютеолин, который может предотвратить поседение волос. Лютеолин содержится в овощах, таких как брокколи, сельдерей, морковь, лук и перец.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Экспериментальная процедура

Исследования проводились с использованием мышей, генетически предрасположенных к седине. Крысы, получавшие лютеолин, поддерживали естественный цвет волос.

Механизм действия лютеолина

Лютеолин влияет на эндотелиальные линии, белки, ответственные за связь между клетками. Эти белки поддерживают здоровье меланоцитов, вырабатывающих меланин, придающий цвет волосам.

Лютеолин защищает меланоциты от износа, поддерживая выработку меланина.
Ограничения и перспективы. Лютеолин не влияет на циклы роста волос, основное действие касается пигмента волос.

Лютеолин доступен в качестве диетической добавки и может быть использован в средствах по уходу за волосами. Ученые предполагают, что лютеолин может применяться при других возрастных изменениях, таких как выпадение волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Последние материалы
Цены возрастут. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей
Забудьте о вредных закусках: 5 полезных чипсов, которые стоит попробовать
Эти хитрости помогут столешнице служить долго
Пока соседи травят сад химией, вы легко избавитесь от тли безопасным способом
Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно
Как организовать рабочее место дома, чтобы ничего не отвлекало
Всего 15–30 минут чтения книг в день — путь к насыщенной жизни и лучшая прокачка мозга
Учёные обнаружили природный антиоксидант, который предотвращает поседение волос
Китайский электрокроссовер Voyah Free теперь собирают в Липецке
5 причин, почему ваша собака хрюкает и задыхается: на что обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.