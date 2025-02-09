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Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг

1:16
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Пример меню на день:

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета
  1. Завтрак: бутерброд с ветчиной, редиской и огурцом, латте без сахара.
  2. Поздний завтрак: яблоко и апельсин.
  3. Обед: овощной суп, салат-латук, сыр и ветчина. 
  4. Полдник: кефир.
  5. Ужин: лепешка, ветчина, сыр, помидоры, редис, огурцы. 
  6. Около 7 часов вечера: сухофрукты.

Пример меню на второй день:

  1. Завтрак: бутерброд с печенью, огурец, фруктовый чай. 
  2. Поздний завтрак: банан.
  3. Обед: рыбные котлеты, рис, салат. 
  4. Полдник: творожный сыр.
  5. Ужин: лепешка, сыр, ветчина, помидоры.

Пример меню на третий день:

  1. Завтрак: бутерброд с сыром и огурцом, фруктовый чай. 
  2. Поздний завтрак: киви и мандарин. 
  3. Обед: куриный суп, куриная грудка, картофель. 
  4. Полдник: смузи. 
  5. Ужин: лепешка, яичница, помидор, огурец.

Общие принципы диеты

Сбалансированная и разнообразная пища. Легкие и питательные блюда. Употребление фруктов и травяных настоев. Перед началом диеты проконсультируйтесь с диетологом.

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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