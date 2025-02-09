Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
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Пример меню на день:
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диета
- Завтрак: бутерброд с ветчиной, редиской и огурцом, латте без сахара.
- Поздний завтрак: яблоко и апельсин.
- Обед: овощной суп, салат-латук, сыр и ветчина.
- Полдник: кефир.
- Ужин: лепешка, ветчина, сыр, помидоры, редис, огурцы.
- Около 7 часов вечера: сухофрукты.
Пример меню на второй день:
- Завтрак: бутерброд с печенью, огурец, фруктовый чай.
- Поздний завтрак: банан.
- Обед: рыбные котлеты, рис, салат.
- Полдник: творожный сыр.
- Ужин: лепешка, сыр, ветчина, помидоры.
Пример меню на третий день:
- Завтрак: бутерброд с сыром и огурцом, фруктовый чай.
- Поздний завтрак: киви и мандарин.
- Обед: куриный суп, куриная грудка, картофель.
- Полдник: смузи.
- Ужин: лепешка, яичница, помидор, огурец.
Общие принципы диеты
Сбалансированная и разнообразная пища. Легкие и питательные блюда. Употребление фруктов и травяных настоев. Перед началом диеты проконсультируйтесь с диетологом.
Уточнения
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру