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Подтяжка век без операции: обзор эффективных методов безоперационной блефаропластики

4:22
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Безоперационная блефаропластика — это современный способ подтяжки век и коррекции периорбитальной зоны без необходимости хирургического вмешательства. Такие процедуры помогают сохранить молодость кожи, устранить признаки старения и придать взгляду свежесть.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Какие проблемы решает безоперационная блефаропластика

Хирургическая коррекция век дает стойкий результат при птозе, связанном с потерей эластичности кожи. Однако если проблема вызвана опущением лба и бровей, операционное вмешательство лишь временно улучшит ситуацию — без поддержки мышц внешний угол глаза со временем снова начнет опускаться.

Безоперационные методики воздействуют на мышечно-апоневротический слой, укрепляя мышцы и предотвращая провисание кожи. Они помогают:

  • Уменьшить складку верхнего века.
  • Устранить отечность и пастозность.
  • Разгладить морщины.
  • Освежить кожу и сделать взгляд более открытым.

Поскольку область вокруг глаз очень чувствительная, важно выбирать подходящую методику с учетом особенностей кожи.

Виды безоперационной блефаропластики

К числу самых эффективных методик относятся аппаратные и инъекционные процедуры:

Косметические инъекции

  • Филлеры и ботокс помогают разгладить морщины и расслабить круговую мышцу глаза. Результат проявляется быстро, но требует регулярного обновления раз в 6 месяцев. Возможные побочные эффекты включают миграцию или уплотнение филлеров.

Мезотерапия

  • Может быть инъекционной или аппаратной. В первом случае под кожу вводятся специальные коктейли, во втором — активные вещества доставляются при помощи косметологического оборудования. Процедура эффективна, если правильно подобраны препараты и соблюден протокол проведения.

Лазерная терапия

  • Лазерный пилинг и шлифовка стимулируют выработку коллагена, запускают естественное омоложение и делают кожу более гладкой. Результат накапливается с каждой процедурой и сохраняется несколько лет. Лазерная блефаропластика требует работы на профессиональном оборудовании и не подходит для самостоятельного использования.

Плазменный лифтинг (Plexr)

  • Инновационная методика с использованием плазменной энергии позволяет добиться лифтинг-эффекта без операции. Процедура эффективна, но дорогостоящая и доступна далеко не во всех клиниках.

RF-лифтинг

  • Радиочастотное воздействие подтягивает кожу, устраняет морщины и уменьшает отечность. RF-лифтинг можно проводить не только в салоне, но и дома, используя портативные устройства.

Миостимуляция

  • Метод основан на слабых электрических импульсах, заставляющих мышцы сокращаться, что укрепляет их и подтягивает кожу. Также улучшается микроциркуляция, что помогает избавиться от темных кругов и отеков.

Преимущества миостимуляции

  • Бережное воздействие: подтягивает кожу без травмирования.
  • Дополнительный уход: устраняет отечность и осветляет темные круги.
  • Домашнее применение: не требует специальных навыков.
  • Безопасность: безболезненные сеансы без периода восстановления.
  • Экономия времени: процедура длится всего 10-11 минут.

Показания к безоперационной блефаропластике

  • Гравитационный птоз и провисание кожи.
  • Деформация нижнего или верхнего века.
  • Мешки и темные круги под глазами.
  • Опущение уголков глаз и бровей.
  • Мимические морщины и складки.
  • Постоянная отечность и застойные явления.
  • Жировые отложения в периорбитальной зоне.

Безоперационная блефаропластика — это безопасный и эффективный метод омоложения, позволяющий избежать хирургического вмешательства. Современные аппаратные и инъекционные процедуры помогают разгладить кожу, укрепить мышцы и сохранить молодость взгляда. Выбирая подходящий метод, важно учитывать индивидуальные особенности кожи и доверять только проверенным специалистам.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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