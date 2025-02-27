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Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Мицеллярная вода — одно из самых распространённых очищающих средств, которое помогает удалять макияж, пыль и кожный себум. Многие используют её ежедневно, но вопрос о том, нужно ли смывать её с кожи, остаётся спорным. Одни доверяют производителям, указывающим на упаковке, что смывать средство не обязательно, другие придерживаются мнения косметологов, утверждающих обратное. Так кто же прав?

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Что такое мицеллярная вода

Это средство появилось в 1995 году во Франции как альтернатива обычному умыванию. Парижская вода была слишком жёсткой, оставляя ощущение сухости и стянутости, поэтому женщины искали мягкий способ очищения кожи.

Ключевой компонент мицеллярной воды — мицеллы, микроскопические частицы, которые расщепляют жирорастворимые загрязнения. Они легко удаляют макияж, себум и пыль, при этом не повреждая кожу. Однако мицеллярная вода — это только первый этап очищения, а не его замена.

Почему мицеллярку нужно смывать

На упаковке некоторых средств производители указывают, что их можно не смывать. Однако косметологи рекомендуют не оставлять мицеллярную воду на коже. Причины просты:

  • Это очищающее, а не увлажняющее средство: оно не предназначено для длительного контакта с кожей, а значит, его нужно удалять.
  • Мицеллы — это поверхностно-активные вещества: они растворяют загрязнения, но если остаются на коже, могут препятствовать впитыванию увлажняющих кремов и сывороток.
  • Риск размазывания загрязнений: при протирании лица ватным диском часть макияжа может просто распределиться по коже, а не полностью удалиться.

Как правильно очищать кожу

Оптимальная система очищения включает два этапа:

  • Первый этап — мицеллярная вода: удаляет основной слой косметики и загрязнений.
  • Второй этап — умывание: очищающий гель, пенка или просто вода помогут удалить остатки мицеллярки и грязи.

Если вы не используете декоративную косметику, можно ограничиться протиранием кожи тоником после умывания.

Можно ли не смывать мицеллярную воду

Несколько раз — да, регулярно — нет. Если в экстренной ситуации у вас нет доступа к воде, ничего страшного не произойдёт. Однако оставлять мицеллярку на коже постоянно не стоит, так как это снижает эффективность остальных уходовых средств.

Обязательно ли смывать мицеллярную воду

Да, если хотите сохранить кожу здоровой. Даже если производитель утверждает, что его средство не требует смывания, лучше не рисковать. Промывание кожи водой или использование мягкого очищающего средства после мицеллярки поможет избежать раздражений, воспалений и закупорки пор.

Уточнения

Мицеллы (уменьшительное от лат. mica "частица, крупинка") — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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