Растяжки исчезнут навсегда: проверенные способы сделать кожу гладкой

Растяжки — проблема, с которой сталкиваются многие, вне зависимости от возраста и образа жизни. Они могут появиться после беременности, резкого похудения или набора веса, а также из-за гормональных изменений. Возможно ли полностью избавиться от них? Рассказываем, какие методы действительно работают.
Растяжки (стрии) возникают из-за повреждения коллагеновых волокон в коже. Основные причины их появления:
Чтобы минимизировать риск появления стрий, важно соблюдать несколько правил:
Растяжки на животе чаще всего появляются после беременности. Чтобы улучшить состояние кожи:
В подростковом возрасте растяжки на бедрах появляются из-за интенсивного роста. Взрослые сталкиваются с этой проблемой при резком изменении веса. В таких случаях помогут:
Растяжки в этой зоне чаще всего связаны с беременностью и периодом лактации. Чтобы предотвратить их появление и минимизировать уже существующие:
Избавиться от растяжек полностью в домашних условиях сложно, но можно значительно улучшить их внешний вид.
Растяжки — не приговор. Регулярный уход, сбалансированное питание и правильные косметические средства помогут сделать кожу более гладкой и упругой. Главное — терпение и системный подход.
Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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