Шея без морщин: 5 методов, которые помогут убрать кольца Венеры

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Кольца Венеры — это поперечные складки на шее, которые могут возникнуть в любом возрасте. Они не всегда связаны со старением, а зачастую появляются из-за недостаточного ухода, плохой осанки и напряжения мышц. Разбираемся, что провоцирует появление заломов и как с ними бороться.

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Почему появляются кольца Венеры

Генетика : предрасположенность передается по наследству.

: предрасположенность передается по наследству. Низкая физическая активность : сидячий образ жизни и плохая осанка приводят к застойным процессам в области шеи.

: сидячий образ жизни и плохая осанка приводят к застойным процессам в области шеи. Неправильная поза во сне : сон на животе или неподходящая подушка могут усугубить проблему.

: сон на животе или неподходящая подушка могут усугубить проблему. Напряжение мышц : постоянное напряжение платизмы из-за спорта или привычки жевать одной стороной.

: постоянное напряжение платизмы из-за спорта или привычки жевать одной стороной. Недостаток ухода: кожа шеи тонкая и нуждается в увлажнении и защите от солнца.

Как предотвратить появление складок

Контроль осанки : держите голову ровно, особенно при работе за компьютером.

: держите голову ровно, особенно при работе за компьютером. Правильная подушка : выбирайте ортопедические модели для сна на спине.

: выбирайте ортопедические модели для сна на спине. Физическая активность : йога, пилатес, плавание укрепляют мышцы без перенапряжения.

: йога, пилатес, плавание укрепляют мышцы без перенапряжения. Качественный уход: увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом и мочевиной помогут коже оставаться эластичной.

Методы борьбы с кольцами Венеры

Инъекции : биоревитализация и коллагеновые уколы улучшают качество кожи и заполняют заломы.

: биоревитализация и коллагеновые уколы улучшают качество кожи и заполняют заломы. Аппаратные методики : лазерная шлифовка и инфракрасный лифтинг стимулируют выработку собственного коллагена.

: лазерная шлифовка и инфракрасный лифтинг стимулируют выработку собственного коллагена. Массаж и уходовая косметика: самомассаж в сочетании с питательными кремами усиливает эффект.

Регулярный уход и профилактика помогут предотвратить образование заломов и сделать кожу шеи гладкой и ухоженной.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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