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Одежда, макияж и обувь, которые старят – список модных запретов

3:19
Моя семья » Красота и стиль

Мода и стиль — это не только тренды, но и способ подчеркнуть свою индивидуальность. Однако некоторые ошибки в выборе одежды, макияжа и аксессуаров могут добавить несколько лет к внешности. Разбираем, какие привычки стоит пересмотреть, чтобы выглядеть свежо и молодо.

Девушка на улице
Фото: Designed by Freepik by freepic-diller is licensed under Public domian
Девушка на улице

Мрачные цвета в одежде

Тёмные оттенки — чёрный, коричневый, серый и землистые тона — могут визуально прибавить возраст, особенно если использовать их в больших количествах. Часто их выбирают женщины, считая, что яркие цвета им не подходят. Однако полностью отказываться от светлых и насыщенных оттенков не стоит.

Как исправить

  • Разбавляйте тёмные образы аксессуарами: цветными шарфами, яркими украшениями или обувью.
  • Отдавайте предпочтение оттенкам, освежающим лицо, например, глубокому синему, бордовому или нежному персиковому.

Чересчур консервативный фасон

Классика — это всегда хорошая идея, но если вещи слишком строгие, они могут выглядеть устаревшими. Брюки со складками, прямые юбки и строгие жакеты в сочетании без современных деталей прибавляют несколько лет.

Как исправить

  • Выбирайте современные фасоны классической одежды, например, костюмы в клетку или с расслабленным кроем.
  • Дополняйте строгие наряды трендовыми аксессуарами, например, поясными сумками, цепями или необычной бижутерией.

Плохо подобранное нижнее белье

Неправильный размер бюстгальтера может испортить осанку, исказить пропорции фигуры и создать неопрятный силуэт. Это одна из самых распространённых ошибок, которая визуально старит.

Как исправить

  • Выбирайте бельё строго по размеру, чтобы оно поддерживало осанку и подчёркивало достоинства фигуры.
  • Обратите внимание на модели без выраженных швов, чтобы одежда сидела идеально.

Бабушкина обувь

Обувь на массивном устойчивом каблуке, ремешках и в скучных оттенках делает образ тяжёлым и устаревшим. Особенно это касается моделей с закрытым носком в комбинации с толстой подошвой.

Как исправить

  • Отдавайте предпочтение универсальным и женственным моделям: аккуратным лоферам, изящным туфлям, стильным оксфордам.
  • Если важен комфорт, выбирайте обувь с небольшим, но элегантным каблуком или изысканными деталями.

Неподходящий макияж и устаревшая прическа

Неудачный макияж и прическа могут значительно изменить внешний вид в сторону старения. Слишком тёмные или блестящие тени, неестественные румяна и неподходящий оттенок помады могут сделать лицо уставшим.

Как исправить

  • Выбирайте естественные оттенки и мягкие текстуры.
  • Делайте ставку на лёгкие прически с объёмом, избегая чрезмерного лака и слишком сложных укладок.

Избегая этих пяти ошибок, можно создать стильный и свежий образ, который подчеркнёт индивидуальность и поможет выглядеть моложе. Главное — баланс между классикой и актуальными тенденциями, правильные акценты и внимание к деталям.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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