Независимо от вашего цветотипа: 7 оттенков, подходящих каждому

В мире моды цвет играет ключевую роль: он влияет на восприятие образа, настроение и даже уровень уверенности в себе. Однако не всегда легко разобраться, какие оттенки подойдут именно вам.
Этот оттенок остается на пике популярности уже несколько сезонов. Яркий и жизнерадостный, он идеально подчеркивает загар, делая кожу сияющей. Для создания стильного образа сочетайте оранжевый с белым, голубым или черным. Отличный выбор — платья, брючные костюмы изо льна или пиджаки свободного кроя.
Розовый многогранен, и важно подобрать именно свой тон:
Этот цвет универсален: он придает свежесть и женственность любому образу.
Красный всегда привлекает внимание, но его важно правильно сочетать. Чтобы не перегрузить образ, используйте его в умеренных дозах:
Этот цвет символизирует уверенность и страсть, но требует внимательного подхода в повседневной носке.
Воздушный оттенок, который делает образ нежным и легким. В отличие от белого, который часто служит фоном, небесно-голубой самодостаточен и легко вписывается в разные стили. Голубая рубашка, платье или пальто — беспроигрышные варианты, которые подойдут как для офиса, так и для повседневных прогулок.
Этот цвет успокаивает и придает образу благородство. Лучше всего смотрятся его глубокие оттенки:
Осторожнее с неоновыми и кислотными вариантами — они выглядят слишком вызывающе и подходят не каждому.
Безупречно элегантный, черный подходит всем и легко комбинируется с другими цветами. Незаменим для вечерних выходов, делового стиля и casual-образов. Черное платье, брючный костюм или пальто — базовые элементы гардероба, которые всегда смотрятся дорого.
Этот цвет освежает, добавляет легкости и подчеркивает достоинства фигуры. Белый отлично работает как самостоятельный оттенок и как фон для ярких акцентов. Комбинируйте его с:
Чтобы цвет действительно подчеркивал вашу красоту, учитывайте несколько факторов:
Попробуйте экспериментировать с цветами и добавлять новые оттенки в свой стиль — это поможет раскрыть вашу индивидуальность и сделать гардероб более разнообразным!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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