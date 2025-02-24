Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют

Рынок косметики предлагает сотни кремов с обещаниями разгладить морщины и вернуть молодость коже. Но действительно ли эти средства способны остановить возрастные изменения, или это всего лишь маркетинговый ход? Разбираемся, как на самом деле работает кожа и на что способны антивозрастные кремы.
Чтобы понять, может ли крем справиться с морщинами, важно знать, как устроена кожа. Она состоит из трех слоев:
С возрастом происходят естественные изменения: кожа истончается, теряет влагу, уменьшается количество коллагена и эластина, ухудшается кровоснабжение. Эти процессы ускоряются из-за солнечного излучения, стресса и воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки и провоцируют образование морщин.
Стимулировать выработку коллагена с помощью кремов невозможно — это биологический процесс, который регулируется внутри организма. Но это не означает, что косметические средства бесполезны.
Производители антивозрастных кремов часто делают ставку на ингредиенты, которые на самом деле не влияют на морщины.
Кремы не устраняют морщины, но могут улучшить внешний вид кожи, увлажнить ее и поддерживать защитные функции. Для борьбы с возрастными изменениями важен комплексный подход: защита от солнца, правильное питание, регулярный уход и процедуры, которые действительно работают на глубоком уровне.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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