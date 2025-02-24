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Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Рынок косметики предлагает сотни кремов с обещаниями разгладить морщины и вернуть молодость коже. Но действительно ли эти средства способны остановить возрастные изменения, или это всего лишь маркетинговый ход? Разбираемся, как на самом деле работает кожа и на что способны антивозрастные кремы.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Почему появляются морщины

Чтобы понять, может ли крем справиться с морщинами, важно знать, как устроена кожа. Она состоит из трех слоев:

  • Эпидермис: выполняет барьерную функцию, его клетки обновляются примерно за 30 дней.
  • Дерма: содержит коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, отвечающие за упругость и увлажненность кожи.
  • Подкожно-жировая клетчатка: участвует в терморегуляции и формирует объем лица.

С возрастом происходят естественные изменения: кожа истончается, теряет влагу, уменьшается количество коллагена и эластина, ухудшается кровоснабжение. Эти процессы ускоряются из-за солнечного излучения, стресса и воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки и провоцируют образование морщин.

Кремы: работают или нет

Стимулировать выработку коллагена с помощью кремов невозможно — это биологический процесс, который регулируется внутри организма. Но это не означает, что косметические средства бесполезны.

Какую пользу дают кремы

  • Увлажняют кожу: поддержание водного баланса помогает снизить выраженность морщин.
  • Питают эпидермис: восполняют недостаток полезных веществ, которые не поступают из дермы.
  • Ускоряют обновление клеток: помогают процессу регенерации.
  • Стимулируют кровообращение: улучшают питание тканей.

Маркетинговые уловки

Производители антивозрастных кремов часто делают ставку на ингредиенты, которые на самом деле не влияют на морщины.

  • Черная икра, морские водоросли: обладают увлажняющим эффектом, но не разглаживают морщины.
  • Коллаген и эластин: не проникают через эпидермис и не могут укрепить каркас кожи.
  • Альфагидроксикислоты: помогают отшелушивать ороговевшие клетки, улучшают текстуру кожи, но не убирают морщины.

Кремы не устраняют морщины, но могут улучшить внешний вид кожи, увлажнить ее и поддерживать защитные функции. Для борьбы с возрастными изменениями важен комплексный подход: защита от солнца, правильное питание, регулярный уход и процедуры, которые действительно работают на глубоком уровне.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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