Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют

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Рынок косметики предлагает сотни кремов с обещаниями разгладить морщины и вернуть молодость коже. Но действительно ли эти средства способны остановить возрастные изменения, или это всего лишь маркетинговый ход? Разбираемся, как на самом деле работает кожа и на что способны антивозрастные кремы.

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Почему появляются морщины

Чтобы понять, может ли крем справиться с морщинами, важно знать, как устроена кожа. Она состоит из трех слоев:

Эпидермис: выполняет барьерную функцию, его клетки обновляются примерно за 30 дней.

выполняет барьерную функцию, его клетки обновляются примерно за 30 дней. Дерма: содержит коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, отвечающие за упругость и увлажненность кожи.

содержит коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, отвечающие за упругость и увлажненность кожи. Подкожно-жировая клетчатка: участвует в терморегуляции и формирует объем лица.

С возрастом происходят естественные изменения: кожа истончается, теряет влагу, уменьшается количество коллагена и эластина, ухудшается кровоснабжение. Эти процессы ускоряются из-за солнечного излучения, стресса и воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки и провоцируют образование морщин.

Кремы: работают или нет

Стимулировать выработку коллагена с помощью кремов невозможно — это биологический процесс, который регулируется внутри организма. Но это не означает, что косметические средства бесполезны.

Какую пользу дают кремы

Увлажняют кожу: поддержание водного баланса помогает снизить выраженность морщин.

поддержание водного баланса помогает снизить выраженность морщин. Питают эпидермис: восполняют недостаток полезных веществ, которые не поступают из дермы.

восполняют недостаток полезных веществ, которые не поступают из дермы. Ускоряют обновление клеток: помогают процессу регенерации.

помогают процессу регенерации. Стимулируют кровообращение: улучшают питание тканей.

Маркетинговые уловки

Производители антивозрастных кремов часто делают ставку на ингредиенты, которые на самом деле не влияют на морщины.

Черная икра, морские водоросли: обладают увлажняющим эффектом, но не разглаживают морщины.

обладают увлажняющим эффектом, но не разглаживают морщины. Коллаген и эластин: не проникают через эпидермис и не могут укрепить каркас кожи.

не проникают через эпидермис и не могут укрепить каркас кожи. Альфагидроксикислоты: помогают отшелушивать ороговевшие клетки, улучшают текстуру кожи, но не убирают морщины.

Кремы не устраняют морщины, но могут улучшить внешний вид кожи, увлажнить ее и поддерживать защитные функции. Для борьбы с возрастными изменениями важен комплексный подход: защита от солнца, правильное питание, регулярный уход и процедуры, которые действительно работают на глубоком уровне.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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