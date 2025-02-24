Планируете пилинг дома? Узнайте, когда стоит отказаться от процедуры

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Зимой кожа особенно нуждается в обновлении, а пилинг помогает подготовить ее к летнему сезону. Однако не все процедуры безопасны для самостоятельного использования. Косметолог Наталия Кочкина рассказала, какие виды пилинга можно делать дома и как избежать неприятных последствий.

Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Китаянка

Какие пилинги нельзя делать самостоятельно

Некоторые виды пилинга требуют профессионального подхода, так как неправильное использование может привести к ожогам и длительному восстановлению.

Глубокие пилинги : агрессивно воздействуют на кожу, буквально "сжигая" верхний слой. Выполняются только в клиниках.

: агрессивно воздействуют на кожу, буквально "сжигая" верхний слой. Выполняются только в клиниках. Срединные пилинги: содержат высокие концентрации активных веществ, которые при неправильном применении могут вызвать сильное раздражение и повреждения.

"Пилинг ТСА на основе трихлоруксусной кислоты может привести к покраснению и отекам даже при выполнении в клинике. А при самостоятельном использовании возможны серьезные ожоги", — предупреждает Кочкина.

Какие пилинги можно делать дома

Для домашнего ухода подходят только поверхностные пилинги, содержащие мягкие кислоты AHA и BHA в концентрации не выше 10%. Такие средства воздействуют лишь на верхний слой кожи и свободно продаются в магазинах и аптеках.

Кроме готовых продуктов, можно приготовить эффективные натуральные пилинги самостоятельно.

Аскорбиновый пилинг : помогает бороться со свободными радикалами, стимулирует синтез коллагена и улучшает цвет лица. Для его приготовления используется 10% раствор витамина С, который необходимо наносить сразу после приготовления, так как он быстро окисляется. Курс — 10 процедур с постепенным увеличением времени воздействия.

Янтарный пилинг: активизирует выработку коллагена и эластина, укрепляет мембраны клеток и снимает отечность. Чтобы его приготовить, нужно растолочь три таблетки янтарной кислоты, смешать с одной чайной ложкой воды и нанести на распаренную кожу. Длительность зависит от типа кожи: для сухой и чувствительной — 5 минут, для жирной — до 15 минут.

Когда нельзя делать пилинг

Даже мягкие домашние процедуры имеют противопоказания.

Открытые раны и повреждения кожи.

Дерматиты и розацеа.

Акне в активной стадии.

Склонность к аллергическим реакциям.

Перед использованием любого нового средства рекомендуется провести тест на аллергию — нанесите небольшое количество состава на запястье или за ухом и подождите реакцию.

Вывод

Домашний пилинг может стать отличным способом ухода за кожей, если правильно подобрать средство и соблюдать меры предосторожности. Используйте только поверхностные пилинги, следите за реакцией кожи и не забывайте о противопоказаниях.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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