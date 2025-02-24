Планируете пилинг дома? Узнайте, когда стоит отказаться от процедуры

Зимой кожа особенно нуждается в обновлении, а пилинг помогает подготовить ее к летнему сезону. Однако не все процедуры безопасны для самостоятельного использования. Косметолог Наталия Кочкина рассказала, какие виды пилинга можно делать дома и как избежать неприятных последствий.
Некоторые виды пилинга требуют профессионального подхода, так как неправильное использование может привести к ожогам и длительному восстановлению.
"Пилинг ТСА на основе трихлоруксусной кислоты может привести к покраснению и отекам даже при выполнении в клинике. А при самостоятельном использовании возможны серьезные ожоги", — предупреждает Кочкина.
Для домашнего ухода подходят только поверхностные пилинги, содержащие мягкие кислоты AHA и BHA в концентрации не выше 10%. Такие средства воздействуют лишь на верхний слой кожи и свободно продаются в магазинах и аптеках.
Кроме готовых продуктов, можно приготовить эффективные натуральные пилинги самостоятельно.
Аскорбиновый пилинг: помогает бороться со свободными радикалами, стимулирует синтез коллагена и улучшает цвет лица. Для его приготовления используется 10% раствор витамина С, который необходимо наносить сразу после приготовления, так как он быстро окисляется. Курс — 10 процедур с постепенным увеличением времени воздействия.
Янтарный пилинг: активизирует выработку коллагена и эластина, укрепляет мембраны клеток и снимает отечность. Чтобы его приготовить, нужно растолочь три таблетки янтарной кислоты, смешать с одной чайной ложкой воды и нанести на распаренную кожу. Длительность зависит от типа кожи: для сухой и чувствительной — 5 минут, для жирной — до 15 минут.
Даже мягкие домашние процедуры имеют противопоказания.
Перед использованием любого нового средства рекомендуется провести тест на аллергию — нанесите небольшое количество состава на запястье или за ухом и подождите реакцию.
Домашний пилинг может стать отличным способом ухода за кожей, если правильно подобрать средство и соблюдать меры предосторожности. Используйте только поверхностные пилинги, следите за реакцией кожи и не забывайте о противопоказаниях.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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