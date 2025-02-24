Бомбер вместо пальто: 10 стильных моделей, которые стоит добавить в гардероб

Бомбер — универсальная вещь, которая не выходит из моды, а только адаптируется под современные тенденции. Весной 2025 года в тренде как классические, так и смелые модели: от ретро-кожи до мягкой овчины. Разбираемся, какие фасоны актуальны в этом сезоне и с чем их носить.
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Девушка в куртке
Какие бомберы будут в моде весной 2025
Кожа: альтернатива косухе — гладкие, состаренные или лаковые модели с акцентными деталями.
Нейлон: спортивные силуэты, объемные формы и милитари-оттенки.
Твид и букле: идеальны для элегантных образов с юбками и платьями.
Овчина: уютные модели с винтажными мотивами.
Замша: стиль 70-х с карамельными и шоколадными оттенками.
Укороченные бомберы: визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию.
Оверсайз: расслабленные силуэты для многослойных образов.
Как носить бомбер этой весной
С джинсами: укороченные модели + широкие джинсы = стильный баланс.
С брюками: классические или костюмные варианты добавят элегантности.
С юбками: женственность можно подчеркнуть с помощью плиссе или мини.
С платьями: удачный способ объединить спорт и классику.
Сейчас бомберы можно найти по выгодным ценам, поэтому стоит обновить гардероб заранее!
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.