Бомбер вместо пальто: 10 стильных моделей, которые стоит добавить в гардероб

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бомбер — универсальная вещь, которая не выходит из моды, а только адаптируется под современные тенденции. Весной 2025 года в тренде как классические, так и смелые модели: от ретро-кожи до мягкой овчины. Разбираемся, какие фасоны актуальны в этом сезоне и с чем их носить.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Девушка в куртке

Какие бомберы будут в моде весной 2025

Кожа : альтернатива косухе — гладкие, состаренные или лаковые модели с акцентными деталями.

: альтернатива косухе — гладкие, состаренные или лаковые модели с акцентными деталями. Нейлон : спортивные силуэты, объемные формы и милитари-оттенки.

: спортивные силуэты, объемные формы и милитари-оттенки. Твид и букле : идеальны для элегантных образов с юбками и платьями.

: идеальны для элегантных образов с юбками и платьями. Овчина : уютные модели с винтажными мотивами.

: уютные модели с винтажными мотивами. Замша : стиль 70-х с карамельными и шоколадными оттенками.

: стиль 70-х с карамельными и шоколадными оттенками. Укороченные бомберы : визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию.

: визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию. Оверсайз: расслабленные силуэты для многослойных образов.

Как носить бомбер этой весной

С джинсами : укороченные модели + широкие джинсы = стильный баланс.

: укороченные модели + широкие джинсы = стильный баланс. С брюками : классические или костюмные варианты добавят элегантности.

: классические или костюмные варианты добавят элегантности. С юбками : женственность можно подчеркнуть с помощью плиссе или мини.

: женственность можно подчеркнуть с помощью плиссе или мини. С платьями: удачный способ объединить спорт и классику.

Сейчас бомберы можно найти по выгодным ценам, поэтому стоит обновить гардероб заранее!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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