Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок

Нюдовая помада — один из самых сложных бьюти-продуктов в выборе. Оттенок может казаться подходящим в магазине, но при естественном освещении выглядеть слишком бледным или негармоничным. Чтобы избежать ошибок, стоит воспользоваться проверенными методами, которые помогают определить идеальный нюд для любого типа внешности.
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады
Тестируйте оттенок на мочке уха
Кожа на мочке уха максимально приближена по цвету к естественному тону губ. При выборе помады этот метод позволяет точнее определить, насколько оттенок будет выглядеть естественно.
Оцените цвет губ после еды
После приёма пищи кровообращение усиливается, и губы приобретают свой естественный, насыщенный оттенок. В этот момент проще всего подобрать подходящий нюд, так как он должен соответствовать этому тону.
Проверьте цвет вен на запястье
Подтон кожи играет ключевую роль в выборе косметики:
Зелёные вены - лучше подойдут нюды с тёплым, персиковым подтоном.
Синие или фиолетовые вены - оптимальны холодные, розоватые нюды.
Этот способ помогает избежать ошибки при выборе оттенка.
Используйте технологию негативного фото
Цвет помады можно проверить с помощью функции инверсии цвета в редакторах изображений. Если в негативе оттенок гармонично сочетается с тоном кожи, значит, он идеально подойдёт.
Учитывайте цвет радужки
При выборе помады важно ориентироваться не только на общий оттенок глаз, но и на цвет радужки:
Голубые глаза: подходят нюды с розовым или серым подтоном.
Карие глаза: хорошо сочетаются с карамельными и золотистыми оттенками.
Зелёные глаза: гармонично смотрятся с нюдовыми помадами медовых и бронзовых оттенков.
Проверяйте оттенок при закатном освещении
Закатное освещение помогает выявить скрытые подтоны помады. Если цвет остаётся естественным и не изменяется при таком свете, значит, он будет выглядеть хорошо при любом освещении.
Применяйте метод чайного пакетика
Прикосновение использованного чайного пакетика к коже позволяет выявить её истинный подтон. Помада должна соответствовать этому оттенку, чтобы выглядеть максимально естественно.
Выбор нюдовой помады требует внимательности к деталям. Использование профессиональных техник поможет подобрать идеальный оттенок, который подчеркнёт естественную красоту и сделает макияж гармоничным.
Уточнения
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.