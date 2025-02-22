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Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовая помада — один из самых сложных бьюти-продуктов в выборе. Оттенок может казаться подходящим в магазине, но при естественном освещении выглядеть слишком бледным или негармоничным. Чтобы избежать ошибок, стоит воспользоваться проверенными методами, которые помогают определить идеальный нюд для любого типа внешности.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Тестируйте оттенок на мочке уха

  • Кожа на мочке уха максимально приближена по цвету к естественному тону губ. При выборе помады этот метод позволяет точнее определить, насколько оттенок будет выглядеть естественно.

Оцените цвет губ после еды

  • После приёма пищи кровообращение усиливается, и губы приобретают свой естественный, насыщенный оттенок. В этот момент проще всего подобрать подходящий нюд, так как он должен соответствовать этому тону.

Проверьте цвет вен на запястье

Подтон кожи играет ключевую роль в выборе косметики:

  • Зелёные вены - лучше подойдут нюды с тёплым, персиковым подтоном.
  • Синие или фиолетовые вены - оптимальны холодные, розоватые нюды.

Этот способ помогает избежать ошибки при выборе оттенка.

Используйте технологию негативного фото

  • Цвет помады можно проверить с помощью функции инверсии цвета в редакторах изображений. Если в негативе оттенок гармонично сочетается с тоном кожи, значит, он идеально подойдёт.

Учитывайте цвет радужки

При выборе помады важно ориентироваться не только на общий оттенок глаз, но и на цвет радужки:

  • Голубые глаза: подходят нюды с розовым или серым подтоном.
  • Карие глаза: хорошо сочетаются с карамельными и золотистыми оттенками.
  • Зелёные глаза: гармонично смотрятся с нюдовыми помадами медовых и бронзовых оттенков.

Проверяйте оттенок при закатном освещении

  • Закатное освещение помогает выявить скрытые подтоны помады. Если цвет остаётся естественным и не изменяется при таком свете, значит, он будет выглядеть хорошо при любом освещении.

Применяйте метод чайного пакетика

  • Прикосновение использованного чайного пакетика к коже позволяет выявить её истинный подтон. Помада должна соответствовать этому оттенку, чтобы выглядеть максимально естественно.

Выбор нюдовой помады требует внимательности к деталям. Использование профессиональных техник поможет подобрать идеальный оттенок, который подчеркнёт естественную красоту и сделает макияж гармоничным.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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