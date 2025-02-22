Как одеваться в стиле midsize: 12 модных советов для девушек среднего размера

Мода часто сосредоточена на двух крайностях: миниатюрных размерах или plus-size. Однако большинство женщин имеет средний размер одежды (M-XL), а подобрать стильный гардероб для этой категории бывает сложнее. Тренд midsize fashion, завоевавший популярность в соцсетях, предлагает модные решения для девушек, которые не вписываются в узкие стандарты индустрии. Разбираем 12 главных советов, как подчеркнуть достоинства фигуры и создать стильные образы.
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Девушки в разной одежде
Монохромные сочетания
Одежда в одном цвете визуально вытягивает силуэт, создавая гармоничный образ. Обратите внимание на бежевые, бордовые, темно-синие и черные оттенки — они подчеркнут формы, не добавляя лишнего объема.
Платья с цветочным принтом
Бохо-шик и cottagecore остаются в тренде, а свободные платья с завышенной талией и расклешенным низом идеально подчеркивают фигуру размера midsize. Такие фасоны создают женственный силуэт и скрывают возможные недостатки.
Джинсы правильного кроя
Выбирайте модели, которые корректируют пропорции:
Клеш: делает бедра визуально компактнее.
Mom fitс высокой талией: вытягивает фигуру.
Прямые джинсы: универсальный вариант для любого образа.
Слоучи: комфортный оверсайз с легким сужением книзу.
Широкие брюки
Широкие модели балансируют пропорции и добавляют стильности. Главное правило — если низ свободный, верх должен быть более облегающим, например, в виде приталенной блузки или топа.
Расстегнутые рубашки
Этот прием создает V-образный вырез, который визуально сужает плечи и делает силуэт более стройным. Носите расстегнутые рубашки с топами, боди или водолазками для стильного многослойного образа.
Комплиментарные вырезы
Лучшие варианты для midsize-фигуры:
V-образный вырез: удлиняет шею и делает фигуру изящнее.
Тренчкот — идеальный вариант для любого типа фигуры. Пояс подчеркнет талию, а объемные рукава добавят баланса пропорциям. Это базовый элемент гардероба, который легко адаптировать под разные стили.
Оборки и многослойность
Объемные платья с оборками придают образу легкость и романтичность. Дополняйте их поясами или аксессуарами, чтобы сделать акцент на талии.
Наслоение одежды
Многослойность — это не просто тренд, а способ создать гармоничный силуэт. Сочетайте пиджаки с худи, добавляйте жилеты, кардиганы и накидки. Такой прием отвлекает внимание от отдельных зон и делает образ более стильным.
Акцент на талии
Ремни и пояса — секретный инструмент в гардеробе midsize. Они формируют силуэт, подчеркивают изгибы и делают образ завершенным. Обратите внимание на массивные ремни, золотые цепочки или классические кожаные варианты.
Спортивная верхняя одежда
Тренд athleisure продолжает набирать популярность. Бомберы, анораки и ветровки можно сочетать не только со спортивной одеждой, но и с женственными элементами — юбками, платьями и классическими брюками.
Корсеты как акцент
Корсет — не только элемент нижнего белья, но и трендовая деталь гардероба. Носите их с джинсами, костюмными брюками или юбками-баллонами. Такой элемент подчеркнет талию и придаст образу утонченность.
Размер midsize — не преграда для стильного гардероба. Главное — правильные фасоны, акценты и сбалансированные силуэты. Используйте монохромные сочетания, вырезы, многослойность и акценты на талии, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.