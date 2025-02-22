Как одеваться в стиле midsize: 12 модных советов для девушек среднего размера

4:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода часто сосредоточена на двух крайностях: миниатюрных размерах или plus-size. Однако большинство женщин имеет средний размер одежды (M-XL), а подобрать стильный гардероб для этой категории бывает сложнее. Тренд midsize fashion, завоевавший популярность в соцсетях, предлагает модные решения для девушек, которые не вписываются в узкие стандарты индустрии. Разбираем 12 главных советов, как подчеркнуть достоинства фигуры и создать стильные образы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушки в разной одежде

Монохромные сочетания

Одежда в одном цвете визуально вытягивает силуэт, создавая гармоничный образ. Обратите внимание на бежевые, бордовые, темно-синие и черные оттенки — они подчеркнут формы, не добавляя лишнего объема.

Платья с цветочным принтом

Бохо-шик и cottagecore остаются в тренде, а свободные платья с завышенной талией и расклешенным низом идеально подчеркивают фигуру размера midsize. Такие фасоны создают женственный силуэт и скрывают возможные недостатки.

Джинсы правильного кроя

Выбирайте модели, которые корректируют пропорции:

Клеш: делает бедра визуально компактнее.

делает бедра визуально компактнее. Mom fit с высокой талией: вытягивает фигуру.

вытягивает фигуру. Прямые джинсы: универсальный вариант для любого образа.

универсальный вариант для любого образа. Слоучи: комфортный оверсайз с легким сужением книзу.

Широкие брюки

Широкие модели балансируют пропорции и добавляют стильности. Главное правило — если низ свободный, верх должен быть более облегающим, например, в виде приталенной блузки или топа.

Расстегнутые рубашки

Этот прием создает V-образный вырез, который визуально сужает плечи и делает силуэт более стройным. Носите расстегнутые рубашки с топами, боди или водолазками для стильного многослойного образа.

Комплиментарные вырезы

Лучшие варианты для midsize-фигуры:

V-образный вырез: удлиняет шею и делает фигуру изящнее.

удлиняет шею и делает фигуру изящнее. Халтер: акцентирует внимание на плечах.

акцентирует внимание на плечах. Асимметричные вырезы: трендовый элемент, создающий интересный визуальный эффект.

Тренч с поясом

Тренчкот — идеальный вариант для любого типа фигуры. Пояс подчеркнет талию, а объемные рукава добавят баланса пропорциям. Это базовый элемент гардероба, который легко адаптировать под разные стили.

Оборки и многослойность

Объемные платья с оборками придают образу легкость и романтичность. Дополняйте их поясами или аксессуарами, чтобы сделать акцент на талии.

Наслоение одежды

Многослойность — это не просто тренд, а способ создать гармоничный силуэт. Сочетайте пиджаки с худи, добавляйте жилеты, кардиганы и накидки. Такой прием отвлекает внимание от отдельных зон и делает образ более стильным.

Акцент на талии

Ремни и пояса — секретный инструмент в гардеробе midsize. Они формируют силуэт, подчеркивают изгибы и делают образ завершенным. Обратите внимание на массивные ремни, золотые цепочки или классические кожаные варианты.

Спортивная верхняя одежда

Тренд athleisure продолжает набирать популярность. Бомберы, анораки и ветровки можно сочетать не только со спортивной одеждой, но и с женственными элементами — юбками, платьями и классическими брюками.

Корсеты как акцент

Корсет — не только элемент нижнего белья, но и трендовая деталь гардероба. Носите их с джинсами, костюмными брюками или юбками-баллонами. Такой элемент подчеркнет талию и придаст образу утонченность.

Размер midsize — не преграда для стильного гардероба. Главное — правильные фасоны, акценты и сбалансированные силуэты. Используйте монохромные сочетания, вырезы, многослойность и акценты на талии, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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