Больше никаких уколов: новый метод омоложения губ, который действительно работает

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите красивые и объемные губы, но не готовы к уколам? Сегодня существуют эффективные безинъекционные методики, позволяющие добиться естественного омоложения и увлажнения губ. Один из лучших способов — лазерное FT-омоложение, которое стимулирует выработку коллагена и улучшает контуры без боли и длительной реабилитации.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Кому подойдет процедура

Лазерное омоложение губ станет отличным решением, если:

Губы и кожа вокруг потеряли объем, стали менее упругими.

Цвет губ побледнел, появился тусклый оттенок.

Ощущается постоянная сухость и шелушение.

Хочется более четкий контур и разглаживание морщин в этой зоне.

Как проходит процедура

FT-омоложение включает 4 этапа, каждый из которых выполняет свою функцию.

Воздействие на слизистую : лазер стимулирует выработку коллагена изнутри, повышая плотность и упругость тканей.

: лазер стимулирует выработку коллагена изнутри, повышая плотность и упругость тканей. Работа с кожей : улучшает тургор, делает кожу вокруг губ более эластичной.

: улучшает тургор, делает кожу вокруг губ более эластичной. Лифтинг глубоких слоев : воздействие теплом укрепляет каркас тканей, обеспечивая естественный объем.

: воздействие теплом укрепляет каркас тканей, обеспечивая естественный объем. Холодный пилинг: удаляет пигментацию, выравнивает тон и разглаживает морщины.

Преимущества метода

Комфорт : во время процедуры ощущается лишь легкое покалывание.

: во время процедуры ощущается лишь легкое покалывание. Быстрота : занимает всего несколько минут.

: занимает всего несколько минут. Нет реабилитации : можно сразу вернуться к обычной жизни.

: можно сразу вернуться к обычной жизни. Натуральный эффект: губы становятся ухоженными, увлажненными и более объемными без неестественного увеличения.

Результат после первого сеанса

После процедуры губы приобретают:

Более выраженный объем.

Гладкую, омоложенную поверхность.

Естественный цвет.

Увлажненность и здоровый блеск.

Полный курс состоит из 3-4 процедур, а полученный эффект сохраняется до 1,5 лет. Процедура воздействует не только на губы, но и на зону носогубного треугольника, разглаживая кисетные морщины.

Заключение

Лазерное омоложение — это безопасная альтернатива инъекциям, которая помогает восстановить естественную красоту губ. Если вы мечтаете о пухлых, ухоженных губах без уколов, этот метод станет отличным решением.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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