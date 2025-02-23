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Больше никаких уколов: новый метод омоложения губ, который действительно работает

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Хотите красивые и объемные губы, но не готовы к уколам? Сегодня существуют эффективные безинъекционные методики, позволяющие добиться естественного омоложения и увлажнения губ. Один из лучших способов — лазерное FT-омоложение, которое стимулирует выработку коллагена и улучшает контуры без боли и длительной реабилитации.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Кому подойдет процедура

Лазерное омоложение губ станет отличным решением, если:

  • Губы и кожа вокруг потеряли объем, стали менее упругими.
  • Цвет губ побледнел, появился тусклый оттенок.
  • Ощущается постоянная сухость и шелушение.
  • Хочется более четкий контур и разглаживание морщин в этой зоне.

Как проходит процедура

FT-омоложение включает 4 этапа, каждый из которых выполняет свою функцию.

  • Воздействие на слизистую: лазер стимулирует выработку коллагена изнутри, повышая плотность и упругость тканей.
  • Работа с кожей: улучшает тургор, делает кожу вокруг губ более эластичной.
  • Лифтинг глубоких слоев: воздействие теплом укрепляет каркас тканей, обеспечивая естественный объем.
  • Холодный пилинг: удаляет пигментацию, выравнивает тон и разглаживает морщины.

Преимущества метода

  • Комфорт: во время процедуры ощущается лишь легкое покалывание.
  • Быстрота: занимает всего несколько минут.
  • Нет реабилитации: можно сразу вернуться к обычной жизни.
  • Натуральный эффект: губы становятся ухоженными, увлажненными и более объемными без неестественного увеличения.

Результат после первого сеанса

После процедуры губы приобретают:

  • Более выраженный объем.
  • Гладкую, омоложенную поверхность.
  • Естественный цвет.
  • Увлажненность и здоровый блеск.

Полный курс состоит из 3-4 процедур, а полученный эффект сохраняется до 1,5 лет. Процедура воздействует не только на губы, но и на зону носогубного треугольника, разглаживая кисетные морщины.

Заключение

Лазерное омоложение — это безопасная альтернатива инъекциям, которая помогает восстановить естественную красоту губ. Если вы мечтаете о пухлых, ухоженных губах без уколов, этот метод станет отличным решением.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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