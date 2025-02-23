Химический пилинг: стоит ли рисковать красотой ради гладкой кожи

Химический пилинг — это один из самых популярных способов улучшить состояние кожи, избавиться от пигментации, морщин и акне. Однако у процедуры есть и обратная сторона: восстановление может оказаться непростым, а реакция кожи — неожиданной. Разбираемся, стоит ли рисковать и как минимизировать возможные последствия.
Процедура оказывает мощное воздействие на кожу, запуская процесс обновления клеток. Основные плюсы:
"Химическое воздействие запускает процесс отшелушивания эпидермиса, заставляя клетки активно регенерироваться. В дерме ускоряется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более увлажненной и плотной", — объясняет Марина Горностаева, главный врач Quantum Clinic.
Однако мгновенного результата ждать не стоит: в первые дни возможны шелушение, покраснения и раздражения.
Неправильный уход может привести к раздражению, аллергическим реакциям или даже химическим ожогам. Чтобы избежать неприятных последствий, важно выбрать подходящий вид пилинга:
Перед процедурой обязательно обсудите с косметологом возможные риски, особенно если у вас ранее были аллергические реакции на кислоты.
Зависит от глубины воздействия:
Процедура может дать отличный эффект, если правильно подобрать состав и соблюдать рекомендации по уходу. Однако тем, кто не готов к реабилитации и возможным побочным эффектам, стоит рассмотреть более щадящие альтернативы.
Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.