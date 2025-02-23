Химический пилинг: стоит ли рисковать красотой ради гладкой кожи

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Химический пилинг — это один из самых популярных способов улучшить состояние кожи, избавиться от пигментации, морщин и акне. Однако у процедуры есть и обратная сторона: восстановление может оказаться непростым, а реакция кожи — неожиданной. Разбираемся, стоит ли рисковать и как минимизировать возможные последствия.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Что дает химический пилинг

Процедура оказывает мощное воздействие на кожу, запуская процесс обновления клеток. Основные плюсы:

Выравнивает текстуру и улучшает общий тон лица.

и улучшает общий тон лица. Сокращает пигментацию и борется с последствиями фотостарения.

и борется с последствиями фотостарения. Сужает поры и уменьшает жирность кожи.

и уменьшает жирность кожи. Помогает при акне и устраняет постакне.

и устраняет постакне. Стимулирует выработку коллагена, что делает кожу более упругой.

Как проходит процедура

"Химическое воздействие запускает процесс отшелушивания эпидермиса, заставляя клетки активно регенерироваться. В дерме ускоряется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более увлажненной и плотной", — объясняет Марина Горностаева, главный врач Quantum Clinic.

Однако мгновенного результата ждать не стоит: в первые дни возможны шелушение, покраснения и раздражения.

Как ухаживать за кожей после пилинга

Первые дни

Используйте только мягкие очищающие средства.

Избегайте прямых солнечных лучей, применяйте крем с SPF.

Увлажняйте кожу сыворотками и кремами с успокаивающими компонентами.

В течение первой недели

Откажитесь от активных механических воздействий — скрабов и массажей.

Исключите посещение саун, бань, бассейнов и соляриев.

Возможные осложнения

Неправильный уход может привести к раздражению, аллергическим реакциям или даже химическим ожогам. Чтобы избежать неприятных последствий, важно выбрать подходящий вид пилинга:

Гликолевый: универсальный вариант для всех типов кожи.

универсальный вариант для всех типов кожи. Салициловый: идеален для жирной кожи и борьбы с акне.

идеален для жирной кожи и борьбы с акне. TCA (трихлоруксусный): глубже проникает в кожу, подходит при выраженной пигментации и возрастных изменениях.

глубже проникает в кожу, подходит при выраженной пигментации и возрастных изменениях. Молочный: мягкий вариант для чувствительной кожи.

Перед процедурой обязательно обсудите с косметологом возможные риски, особенно если у вас ранее были аллергические реакции на кислоты.

Частые вопросы о пилинге

Сколько длится восстановление

Зависит от глубины воздействия:

Поверхностный пилинг - 3-7 дней.

- 3-7 дней. Срединный - до двух недель.

- до двух недель. Глубокий - до трех недель.

Можно ли заниматься спортом после процедуры

В течение 3-5 дней лучше отказаться от интенсивных тренировок, так как пот может раздражать кожу и способствовать воспалению.

Какие ингредиенты нельзя использовать после пилинга

На время восстановления исключите средства с кислотами и ретиноидами — они могут усилить раздражение и замедлить заживление.

Стоит ли делать химический пилинг

Процедура может дать отличный эффект, если правильно подобрать состав и соблюдать рекомендации по уходу. Однако тем, кто не готов к реабилитации и возможным побочным эффектам, стоит рассмотреть более щадящие альтернативы.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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