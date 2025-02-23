Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды

Правильное очищение кожи — ключ к здоровому и ухоженному лицу. Но как найти мицеллярную воду, которая не только эффективно удалит макияж, но и не вызовет раздражения? Разбираемся, на что обращать внимание при выборе этого средства.
Главный компонент мицеллярной воды — мицеллы. Это крошечные молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые притягивают загрязнения, макияж и излишки себума, не повреждая кожу. Степень мягкости мицеллярной воды зависит от состава: чем деликатнее ПАВ, тем меньше риск раздражений.
Совет: если средство предназначено для области вокруг глаз, оно должно иметь отметку "протестировано офтальмологами". Это снижает риск раздражений.
Хотя многие мицеллярные воды заявлены как несмываемые, дерматологи советуют не оставлять их на коже, чтобы избежать пересушивания. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, склонной к покраснениям и стянутости.
Выбирайте мицеллярную воду по типу кожи и используйте её правильно, чтобы сделать процесс очищения максимально бережным и эффективным!
Мицеллы (уменьшительное от лат. mica "частица, крупинка") — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.