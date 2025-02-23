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Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Правильное очищение кожи — ключ к здоровому и ухоженному лицу. Но как найти мицеллярную воду, которая не только эффективно удалит макияж, но и не вызовет раздражения? Разбираемся, на что обращать внимание при выборе этого средства.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Как работает мицеллярная вода

Главный компонент мицеллярной воды — мицеллы. Это крошечные молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые притягивают загрязнения, макияж и излишки себума, не повреждая кожу. Степень мягкости мицеллярной воды зависит от состава: чем деликатнее ПАВ, тем меньше риск раздражений.

Как подобрать мицеллярную воду по типу кожи

  • Для сухой кожи: ищите в составе ниацинамид, который стимулирует выработку липидов и помогает удерживать влагу.
  • Для жирной кожи: цинк и медь контролируют выработку себума, предотвращая жирный блеск.
  • Для чувствительной кожи: выбирайте гипоаллергенные составы без агрессивных ПАВ и спирта.

Совет: если средство предназначено для области вокруг глаз, оно должно иметь отметку "протестировано офтальмологами". Это снижает риск раздражений.

Как правильно использовать мицеллярную воду

  • Смочите ватный диск небольшим количеством средства.
  • Аккуратно протрите лицо по массажным линиям, не растягивая кожу.
  • Для удаления стойкого макияжа используйте двухфазные составы с маслами.
  • Если кожа склонна к сухости или раздражениям, лучше дополнительно умыться водой или использовать гель для умывания.
  • Завершите уход нанесением увлажняющего тоника или крема.

Дополнительные советы по уходу

Хотя многие мицеллярные воды заявлены как несмываемые, дерматологи советуют не оставлять их на коже, чтобы избежать пересушивания. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, склонной к покраснениям и стянутости.

Выбирайте мицеллярную воду по типу кожи и используйте её правильно, чтобы сделать процесс очищения максимально бережным и эффективным!

Уточнения

Мицеллы (уменьшительное от лат. mica "частица, крупинка") — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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