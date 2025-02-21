Нужны ли вам кератиновые средства для волос: определяем необходимость их применения

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Кератин — ключевой строительный элемент волос, отвечающий за их прочность, эластичность и гладкость. Его нехватка делает локоны ломкими, тусклыми и ослабленными, поэтому уход с кератином считается одним из самых эффективных способов восстановления структуры волос. Однако далеко не все средства с этим компонентом одинаково полезны, а некоторые процедуры могут наоборот ухудшить состояние прядей. Разбираемся, как правильно использовать кератин и кому он действительно нужен.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Зачем волосам кератин

Волосы на 80% состоят из кератина, который удерживает их структуру, защищает от внешних повреждений и придает упругость. Однако этот белок не способен самовосстанавливаться, а под воздействием агрессивных факторов его уровень снижается. В результате волосы становятся:

Сухими и ломкими.

Пористыми и непослушными.

Тонкими и склонными к сечению.

Что разрушает кератин в волосах

Химическое воздействие: окрашивание, осветление, химическая завивка, кератиновое выпрямление. Компоненты этих процедур вступают в реакцию с белком, изменяя его структуру и вымывая из волос.

окрашивание, осветление, химическая завивка, кератиновое выпрямление. Компоненты этих процедур вступают в реакцию с белком, изменяя его структуру и вымывая из волос. Термическое повреждение: регулярное использование утюжков, плоек и горячего фена "запекает" кератин, делая волосы ломкими и жесткими.

регулярное использование утюжков, плоек и горячего фена "запекает" кератин, делая волосы ломкими и жесткими. Механические травмы: слишком частое расчесывание, тугие прически и агрессивное вытирание полотенцем.

слишком частое расчесывание, тугие прически и агрессивное вытирание полотенцем. УФ-излучение: солнце пересушивает волосы, ускоряя процесс разрушения белка.

Как работают средства с кератином

В косметике для волос встречается три вида кератина:

Стабилизированный формальдегидной группой — самый активный, но при частом использовании может сделать волосы хрупкими.

Гидролизированный кератин — самый безопасный и популярный вариант, аккуратно заполняющий поврежденные участки волос.

Растительный кератин — протеиновые компоненты (пшеница, шелк, соя), которые работают как вспомогательные элементы для восстановления структуры.

Кому и когда нужны средства с кератином

После окрашивания, обесцвечивания и химических процедур.

При регулярном использовании фена, утюжка или плойки.

Если волосы потеряли плотность, стали ломкими и сухими.

Для защиты от солнца и других агрессивных факторов.

Однако кератин нельзя использовать бесконтрольно — избыток белка может сделать волосы жесткими, утяжеленными и лишенными объема. Оптимальный вариант — курс ухода 3-4 месяца с последующим перерывом.

Домашний уход с кератином: основные правила

Используйте шампуни и бальзамы с кератином — они мягко заполняют поврежденные участки.

Выбирайте несмываемые уходовые средства — сыворотки, кремы и масла с кератином усиливают защиту.

Откажитесь от сульфатных шампуней — они вымывают белок, сводя эффект к нулю.

Делайте маски с кератином 1-2 раза в неделю — это поможет сохранить волосы упругими и здоровыми.

Избегайте частых салонных процедур по кератиновому выпрямлению — они могут ослабить волосы в долгосрочной перспективе.

Кератин — важный элемент ухода за поврежденными волосами, но его использование должно быть осмысленным и сбалансированным. Домашний уход с кератином помогает постепенно восстановить локоны, в то время как частое химическое вмешательство может принести больше вреда, чем пользы. Главное — выбирать безопасные составы и использовать их курсами, чтобы волосы оставались сильными, гладкими и эластичными.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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