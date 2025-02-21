Нужны ли вам кератиновые средства для волос: определяем необходимость их применения

Кератин — ключевой строительный элемент волос, отвечающий за их прочность, эластичность и гладкость. Его нехватка делает локоны ломкими, тусклыми и ослабленными, поэтому уход с кератином считается одним из самых эффективных способов восстановления структуры волос. Однако далеко не все средства с этим компонентом одинаково полезны, а некоторые процедуры могут наоборот ухудшить состояние прядей. Разбираемся, как правильно использовать кератин и кому он действительно нужен.
Волосы на 80% состоят из кератина, который удерживает их структуру, защищает от внешних повреждений и придает упругость. Однако этот белок не способен самовосстанавливаться, а под воздействием агрессивных факторов его уровень снижается. В результате волосы становятся:
В косметике для волос встречается три вида кератина:
Однако кератин нельзя использовать бесконтрольно — избыток белка может сделать волосы жесткими, утяжеленными и лишенными объема. Оптимальный вариант — курс ухода 3-4 месяца с последующим перерывом.
Кератин — важный элемент ухода за поврежденными волосами, но его использование должно быть осмысленным и сбалансированным. Домашний уход с кератином помогает постепенно восстановить локоны, в то время как частое химическое вмешательство может принести больше вреда, чем пользы. Главное — выбирать безопасные составы и использовать их курсами, чтобы волосы оставались сильными, гладкими и эластичными.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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