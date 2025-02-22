Модный бунт: носите клетку и забудьте про школьные флешбеки

Клетчатый принт — один из тех, что никогда не теряет актуальности, но каждый сезон раскрывается по-новому. Весной 2025 года этот геометрический узор снова выходит на первый план, становясь частью самых стильных образов. Как носить клетку и выглядеть актуально, а не словно вернувшись в школу? Разбираемся в трендах.
Клетчатая одежда часто вызывает ассоциации с формой, но современная мода позволяет интерпретировать ее по-новому. Чтобы избежать эффекта "школьного спектакля", важно соблюдать баланс:
Чтобы клетчатый принт выглядел стильно, а не старомодно, используйте несколько проверенных приемов:
Этот принт — это не только классические рубашки и юбки. В 2025 году дизайнеры предлагают экспериментировать с килтами, которые можно носить поверх брюк или как самостоятельную вещь.
Весной клетка — это свобода стилизации и возможность создать неповторимый образ, вдохновленный модными показами. Главное — не бояться миксовать и находить свой стиль.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
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