Модный бунт: носите клетку и забудьте про школьные флешбеки

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Клетчатый принт — один из тех, что никогда не теряет актуальности, но каждый сезон раскрывается по-новому. Весной 2025 года этот геометрический узор снова выходит на первый план, становясь частью самых стильных образов. Как носить клетку и выглядеть актуально, а не словно вернувшись в школу? Разбираемся в трендах.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Стиль девушки

Клетка без ретро-флешбеков

Клетчатая одежда часто вызывает ассоциации с формой, но современная мода позволяет интерпретировать ее по-новому. Чтобы избежать эффекта "школьного спектакля", важно соблюдать баланс:

Юбки: сочетайте с объемными свитерами, кожаными жакетами или кроп-топами и блейзерами оверсайз.

сочетайте с объемными свитерами, кожаными жакетами или кроп-топами и блейзерами оверсайз. Клетчатые рубашки: носите поверх белой рубашки, дополняйте джинсами или завязывайте на талии поверх платья.

носите поверх белой рубашки, дополняйте джинсами или завязывайте на талии поверх платья. Платья и сарафаны: выбирайте модели из плотной ткани и сочетайте с футболками, водолазками, кожаными куртками и массивной обувью.

Модные способы носить клетку

Чтобы клетчатый принт выглядел стильно, а не старомодно, используйте несколько проверенных приемов:

Контрасты : комбинируйте клетку с кожаными элементами, минималистичными вещами и объемными силуэтами.

: комбинируйте клетку с кожаными элементами, минималистичными вещами и объемными силуэтами. Необычные вещи : попробуйте нестандартные модели с асимметрией, объемными деталями и интересным кроем.

: попробуйте нестандартные модели с асимметрией, объемными деталями и интересным кроем. Многослойность: клетчатые жакеты носите с облегающими топами, а юбки — с объемными свитерами или казаками.

Клетка в новом формате

Этот принт — это не только классические рубашки и юбки. В 2025 году дизайнеры предлагают экспериментировать с килтами, которые можно носить поверх брюк или как самостоятельную вещь.

Весной клетка — это свобода стилизации и возможность создать неповторимый образ, вдохновленный модными показами. Главное — не бояться миксовать и находить свой стиль.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.



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