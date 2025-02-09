Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если у вашей собаки аллергия: простые решения для комфорта питомца
Туристы из России и стран СНГ активно выбирают белорусские курорты
Миллионные расходы на лечение: как Наташа Королева помогает невестке-стриптизерше
Черная мойка – универсальный выбор для кухни, но не без подвоха
Этот популярный ингредиент в кофе делает уставшим: неожиданный эффект
Что сажать после тыквы? Лучшие культуры для здоровья почвы и богатого урожая
В ОАЭ открылась дверь для игорного бизнеса: Wynn Resorts строит казино
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный

Глаза станут больше и выразительнее без макияжа, если попробовать эти лайфхаки

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Глаза – это не только отражение нашей души, но и важная часть внешности, которую хочется сделать выразительной. Многие женщины стремятся увеличить глаза с помощью макияжа, но существует несколько натуральных способов, чтобы добиться того же эффекта без использования косметики.

Глаза
Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза

Уход за кожей вокруг глаз

Забота о коже вокруг глаз – важный аспект, если вы хотите визуально увеличить глаза. Отёки, тёмные круги и сухость делают глаза меньше и утомлёнными. Регулярный уход с патчами, лёгким массажем или контрастным умыванием может значительно улучшить внешний вид глаз. Не забывайте про увлажнение – это помогает избавиться от признаков усталости и делает взгляд ярким.

Осанка и положение головы

Правильная осанка и положение головы играют ключевую роль в том, как воспринимаются ваши глаза. Простой трюк – держать спину ровно и приподнимать подбородок. Это создаёт впечатление открытого взгляда и помогает избежать опущенных век. Когда вы смотрите прямо, глаза становятся более выразительными и открытыми.

Увлажнение глаз

Сухие глаза и покраснение также делают взгляд менее ярким. Использование увлажняющих капель помогает снять усталость, устранить покраснение и делает глаза более яркими. Этот простой шаг улучшает внешний вид и делает глаза заметно меньше уставшими.

Светлая одежда и аксессуары

Тёмные оттенки в одежде и аксессуарах могут сделать глаза менее заметными, особенно если присутствует усталость. Попробуйте носить светлые оттенки, такие как белый, бежевый или пастельные цвета, чтобы привлечь внимание к глазам. Лёгкие текстуры и цвета освежают лицо и подчёркивают естественную красоту глаз.

Упражнения и массаж

Гимнастика для глаз и точечный массаж кожи век помогает улучшить кровообращение, снять напряжение и отёки. Эти простые упражнения делают взгляд более открытым и живым, что помогает увеличить глаза без макияжа. Для этого можно просто закрыть глаза на несколько секунд, а затем плавно их открыть, или аккуратно массировать область вокруг глаз с лёгким давлением.

Используя эти методы, вы сможете легко сделать свои глаза более выразительными и визуально увеличить их размер, не прибегая к косметике.

Уточнения

Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Последние материалы
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы
Этот косметический продукт есть у каждой, но он может серьёзно навредить коже
Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день
SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику
Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА
Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи
Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.