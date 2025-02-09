Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку

Вы боретесь с жирным блеском, постоянно матируете лицо, но кожа всё равно остаётся маслянистой? Возможно, дело не в жирности, а в раздражении! Многие женщины путают эти состояния и выбирают неправильный уход, который только усугубляет проблему. Разбираем, как отличить жирную кожу от раздражённой и что с этим делать.
Частая ошибка – думать, что если кожа блестит, значит, она жирная. Но иногда повышенная выработка себума – это защитная реакция на агрессивный уход. Чрезмерное очищение, спиртовые тоники, жёсткие скрабы и кислоты могут разрушить защитный барьер кожи, вызывая обезвоживание и стресс. В ответ кожа начинает вырабатывать ещё больше жира, создавая замкнутый круг.
Раздражённую кожу легко спутать с жирной, но есть несколько ключевых признаков:
Если кожа раздражена, важно прекратить её травмировать:
Если дать коже передышку, она сама придёт в норму. Возможно, она вовсе не жирная – ей просто нужен правильный уход!
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.