Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку

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Вы боретесь с жирным блеском, постоянно матируете лицо, но кожа всё равно остаётся маслянистой? Возможно, дело не в жирности, а в раздражении! Многие женщины путают эти состояния и выбирают неправильный уход, который только усугубляет проблему. Разбираем, как отличить жирную кожу от раздражённой и что с этим делать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Жирная кожа или просто раздражение

Частая ошибка – думать, что если кожа блестит, значит, она жирная. Но иногда повышенная выработка себума – это защитная реакция на агрессивный уход. Чрезмерное очищение, спиртовые тоники, жёсткие скрабы и кислоты могут разрушить защитный барьер кожи, вызывая обезвоживание и стресс. В ответ кожа начинает вырабатывать ещё больше жира, создавая замкнутый круг.

Как распознать раздражённую кожу

Раздражённую кожу легко спутать с жирной, но есть несколько ключевых признаков:

Ощущение стянутости, несмотря на жирный блеск

Покраснения, зуд, шелушения

Чувствительность к косметике

Усиление жирности после умывания

Как исправить ситуацию

Если кожа раздражена, важно прекратить её травмировать:

Откажитесь от агрессивных очищающих средств и спиртовых тоников. Используйте мягкие пенки и увлажняющий крем с алоэ или пантенолом. Минимизируйте жёсткие скрабы и кислоты. Восстановите защитный барьер с помощью питательных кремов.

Если дать коже передышку, она сама придёт в норму. Возможно, она вовсе не жирная – ей просто нужен правильный уход!

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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