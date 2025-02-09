Маскируем целлюлит с помощью одежды: секреты, которые знают только стилисты

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит – это естественная особенность женского тела, но многие хотят сделать его менее заметным. Если вам не хочется ждать результатов от диет и спорта, попробуйте визуальные приёмы. Правильно подобранная одежда способна скорректировать силуэт и сделать кожу визуально гладкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Целлюлит и растяжки

Ткани, которые работают на вас

Плотные, но эластичные ткани скрывают неровности на коже. Выбирайте костюмные материалы, деним, твид или трикотаж средней плотности. Избегайте тонких, обтягивающих тканей – они только подчеркнут проблему.

Идеальные фасоны

Свободные брюки, расклешённые юбки и платья А-силуэта отвлекают внимание от бёдер и ягодиц. Если предпочитаете облегающие вещи, выбирайте модели с корректирующим эффектом.

Цвет и узоры в помощь

Тёмные оттенки визуально уменьшают объём, а вертикальные полосы вытягивают силуэт. Геометрические принты и асимметрия также могут скрыть несовершенства.

Корректирующее бельё – ваш союзник

Бесшовные утягивающие шорты или колготки создают эффект гладкой кожи. Главное – выбирать модели без сильного давления, чтобы не было дискомфорта.

С помощью этих приёмов можно легко скрыть целлюлит и выглядеть уверенно в любой одежде!

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



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