Маскируем целлюлит с помощью одежды: секреты, которые знают только стилисты

Целлюлит – это естественная особенность женского тела, но многие хотят сделать его менее заметным. Если вам не хочется ждать результатов от диет и спорта, попробуйте визуальные приёмы. Правильно подобранная одежда способна скорректировать силуэт и сделать кожу визуально гладкой.
Плотные, но эластичные ткани скрывают неровности на коже. Выбирайте костюмные материалы, деним, твид или трикотаж средней плотности. Избегайте тонких, обтягивающих тканей – они только подчеркнут проблему.
Свободные брюки, расклешённые юбки и платья А-силуэта отвлекают внимание от бёдер и ягодиц. Если предпочитаете облегающие вещи, выбирайте модели с корректирующим эффектом.
Тёмные оттенки визуально уменьшают объём, а вертикальные полосы вытягивают силуэт. Геометрические принты и асимметрия также могут скрыть несовершенства.
Бесшовные утягивающие шорты или колготки создают эффект гладкой кожи. Главное – выбирать модели без сильного давления, чтобы не было дискомфорта.
С помощью этих приёмов можно легко скрыть целлюлит и выглядеть уверенно в любой одежде!
Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.