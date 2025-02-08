Детская присыпка вместо сухого шампуня: странный, но эффективный лайфхак моделей

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальные укладки моделей — результат не только работы профессиональных стилистов, но и хитрых лайфхаков. Один из самых неожиданных секретов, который давно используется в модельной индустрии — это обычная детская присыпка. Она помогает сделать волосы пышнее, убрать жирность у корней и даже зафиксировать укладку. Как работает этот метод и почему его стоит попробовать?

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

Альтернатива сухому шампуню

Когда нет времени на мытьё головы, детская присыпка становится спасением. Она впитывает излишки себума, делая волосы свежими и лёгкими. Главное — правильно её использовать: нанесите немного на корни, подождите пару минут, а затем тщательно встряхните или расчешите локоны. В результате укладка выглядит обновлённой, без ощущения тяжести.

Объём без утяжеления

Для тех, кто мечтает о пышных волосах, но не хочет перегружать их укладочными средствами, присыпка — идеальное решение. Достаточно нанести её на корни и слегка взбить локоны пальцами, чтобы создать эффект густоты. Этот метод особенно актуален для обладательниц тонких волос.

Фиксация причёски без липкости

Детская присыпка также заменяет текстурирующие спреи и пудры для укладки. Она делает волосы немного более шершавыми, что помогает фиксировать плетения, локоны и другие сложные причёски. При этом волосы остаются подвижными и естественными, без ощущения склеенности.

Контроль жирности в течение дня

Модели часто проводят целые съёмочные дни, когда нет возможности поправить укладку. Присыпка помогает держать волосы свежими дольше, предотвращая быстрое загрязнение. Это отличный лайфхак для тех, у кого жирные локоны или кто хочет продлить чистоту причёски на второй день после мытья.

Попробуйте этот простой и бюджетный способ, чтобы волосы выглядели свежими и пышными в любое время!

Уточнения

Тальк — минерал из класса силикатов, подкласса слоистых силикатов. Является основным компонентом детских присыпок, в связи с чем оба названия часто употребляются как синонимы.



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