От бабушки к внучке: 5 проверенных временем лайфхаков по уходу за собой

3:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Люди часто обращаются к бьюти-блогерам, изучают обзоры косметических средств и пробуют новые техники макияжа. Однако некоторые привычки по уходу за собой основаны не на модных тенденциях, а на опыте прошлых поколений.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Недавно эксперты издания Peopletalk провели опрос среди представителей поколения Z, в результате которого удалось собрать самые интересные секреты красоты, передаваемые из поколения в поколение.

Макияж во время болезни. Когда у бабушки одной из респонденток не очень хорошее самочувствие, она подходит к зеркалу, подводит глаза черным карандашом и наносит помаду. Она уверена, что ощущение красоты помогает ей быстрее выздоравливать. Восстановление засохшей туши. Специальные средства для восстановления туши появились недавно, но раньше девушки были вынуждены проявлять изобретательность. Один из самых простых и безопасных способов — использование глазных капель. Достаточно добавить 10 капель в засохшую тушь и тщательно встряхнуть флакон, чтобы компоненты смешались. Глазные капли можно заменить жидкостью для контактных линз. Контуринг губ белыми тенями. Многие девушки до сих пор используют белый карандаш для создания контура губ, чтобы сделать их визуально более объемными. Светлый оттенок придает губам более пухлый вид, и этот лайфхак может заменить даже специальные пламперы. Вместо белого карандаша или теней можно использовать хайлайтер или консилер. Нужно просто обвести губы, немного выходя за их контур, и тщательно растушевать. Обогащение кремов для рук и тела маслами. Современные кремы для рук и тела уже включают натуральные масла, но раньше женщины добавляли их самостоятельно для усиления эффекта. Сегодня вы тоже можете воспользоваться этим бьютихаком. Кокосовое, аргановое, масло ши и жожоба отлично увлажняют и питают кожу. Для лица рекомендуется использовать кунжутное, абрикосовое или миндальное масло. Ванны с морской солью. Морская соль известна своими полезными свойствами и широко применяется в косметологии. Она содержит макро- и микроэлементы, которые смягчают сухую кожу, уменьшают покраснения и воспаления. Кроме того, морская соль помогает расслабиться и снять напряжение. Однако стоит помнить, что она сужает сосуды, поэтому использовать ее в своей бьюти-рутине рекомендуется 2-3 раза в неделю. Огуречные компрессы для лица. Огурец часто используется в спа-процедурах для ухода за кожей вокруг глаз, так как он богат водой и обладает противовоспалительными свойствами. Он помогает увлажнить кожу, уменьшить покраснения и освежить взгляд. Огуречные компрессы или маски легко включить в ежедневную бьюти-рутину.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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