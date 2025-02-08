Удивите всех изящной фигурой летом 2025 года: эти правила помогут похудеть

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

К весеннему периоду многие задумываются о том, как привести себя в форму перед пляжным сезоном. Эксперты предлагают начать с анализа генетики: если в семье были случаи лишнего веса, особое внимание следует уделить физическим нагрузкам.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Движение — ключевой фактор. Аэробные упражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, очень эффективны. Даже обычная ходьба продолжительностью 45-60 минут в день принесет пользу.

Также важно увеличить потребление белка. В рацион стоит включить сою, твердый сыр, куриную грудку, красную фасоль, творог и чечевицу.

Не менее полезны авокадо, орехи, семена льна и тыквы, а также жирная морская рыба.

Другие советы включают занятия йогой, соблюдение регулярного режима дня с достаточным количеством сна и замену черного чая на зеленый, содержащий катехины, способствующие сжиганию жира.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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