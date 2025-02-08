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Цвета, которые вернут вам молодость! Секреты стиля для женщин 50+

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Стилисты утверждают, что удачный выбор оттенка может визуально уменьшить возраст на несколько лет.

Стильная девушка с пакетами в руках
Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка с пакетами в руках

Белый цвет многие избегают, опасаясь, что он добавит объема. Но если использовать его грамотно, делая акцент на пальто или палантине, он придаст образу свежести. Светлые костюмы также подойдут тем, кто уверен в своей фигуре.

Розовый тоже способен освежить образ, особенно если выбрать стильный пиджак или рубашку. Главное — избегать ярких оттенков вблизи лица, чтобы не подчеркнуть недостатки кожи.

Красный — еще один смелый вариант, который подходит женщинам 50+. Важно лишь носить его подальше от лица, чтобы избежать излишнего внимания к коже.

Голубой цвет также является отличным выбором. Он прекрасно смотрится в области лица и помогает создать молодой и свежий образ. Можно экспериментировать с разными оттенками голубого — от нежных до насыщенных.

Зеленый — еще одно предложение для тех, кто хочет добавить яркости своему стилю. Яркие аксессуары, такие как шапки, шарфы или жилетки, помогут оживить образ и придать ему кокетливости.

Таким образом, женщины 50+ могут смело экспериментировать с цветами, выбирая те, которые помогают им чувствовать себя моложе и привлекательнее.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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