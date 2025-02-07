Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?

Консультант по стилю, историк моды Тала Баева рассказала, что в феврале 2025 года в тренде будет "спортивный шик" и Russian Style.
Она считает, что он позволяет сочетать в образе одежду элегантного и спортивного стилей. Так, свободные спортивные штаны с лампасами и жакет или вязаный кардиган.
"Спортивные леггинсы актуальны уже несколько сезонов, их можно прекрасно вписать в зимний образ", — цитирует эксперта "СЭ".
По ее словам, худи оверсайз давно стали базовыми в любом гардеробе: их можно носить и с кружевными юбками, и с классическими брюками со стрелками.
Такой образ отлично дополняется спортивными аксессуарами: трикотажными повязками, сумочками в спортивном стиле.
"Можно приправить образ традиционно русскими деталями или полностью собрать лук "а ля рюс". Здесь мы берем шубу: такую барскую, в пол, или расклешенное книзу пальто с богатым меховым воротником", — рассказала стилист.
Многие дизайнеры, по ее словам, стали переосмысливать понятие Russian Style от разудалого народного к более изысканному дворянскому: оторочки дорогим мехом, муфты, горжетки, длинные платья в пол с вышитыми воротниками, белые кружевные блузы с воротником-стойкой, а также вариации на тему кафтанов.
Еще один популярный зимний аксессуар в русском стиле: теплые вязаные варежки-рукавицы с узорами и орнаментом. Ими можно дополнить любой, даже абсолютно нейтральный образ.
А валенки могут украсить как полностью русский образ, так "спортивный шик".
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
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