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Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Консультант по стилю, историк моды Тала Баева рассказала, что в феврале 2025 года в тренде будет "спортивный шик" и Russian Style.

Девушка в шубе
Фото: https://www.freepik.com by fxquadro
Девушка в шубе

Она считает, что он позволяет сочетать в образе одежду элегантного и спортивного стилей. Так, свободные спортивные штаны с лампасами и жакет или вязаный кардиган.

"Спортивные леггинсы актуальны уже несколько сезонов, их можно прекрасно вписать в зимний образ", — цитирует эксперта "СЭ".

По ее словам, худи оверсайз давно стали базовыми в любом гардеробе: их можно носить и с кружевными юбками, и с классическими брюками со стрелками.

Такой образ отлично дополняется спортивными аксессуарами: трикотажными повязками, сумочками в спортивном стиле.

"Можно приправить образ традиционно русскими деталями или полностью собрать лук "а ля рюс". Здесь мы берем шубу: такую барскую, в пол, или расклешенное книзу пальто с богатым меховым воротником", — рассказала стилист.

Многие дизайнеры, по ее словам, стали переосмысливать понятие Russian Style от разудалого народного к более изысканному дворянскому: оторочки дорогим мехом, муфты, горжетки, длинные платья в пол с вышитыми воротниками, белые кружевные блузы с воротником-стойкой, а также вариации на тему кафтанов.

Еще один популярный зимний аксессуар в русском стиле: теплые вязаные варежки-рукавицы с узорами и орнаментом. Ими можно дополнить любой, даже абсолютно нейтральный образ.

А валенки могут украсить как полностью русский образ, так "спортивный шик".

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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