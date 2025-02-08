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Хотите гладкую кожу? Разбираемся, какой метод удаления волос эффективнее

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Удаление нежелательных волос — вопрос, который волнует многих, но не все знают, в чем разница между эпиляцией и депиляцией. Эти термины часто путают, хотя на самом деле они обозначают разные процессы. Разбираемся, какой метод лучше и что стоит учитывать при уходе за кожей после процедуры.

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Эпиляция vs. депиляция: в чем отличие?

Депиляция удаляет только видимую часть волоса, не затрагивая корень. Это означает, что волосы отрастают довольно быстро. К методам депиляции относятся:

  • Бритье
  • Кремы для удаления волос

Эпиляция воздействует на волос целиком, включая его корень, замедляя рост волос или полностью разрушая фолликул. Виды эпиляции:

  • Восковая (ваксинг)
  • Шугаринг
  • Лазерная эпиляция
  • Фотоэпиляция
  • Электроэпиляция

Что выбрать?

Депиляция — это быстро и доступно, но требует частого повторения, так как волосы растут практически сразу.

Эпиляция дает более долгосрочный эффект, а некоторые методы (например, лазер) могут избавить от волос навсегда.

Какой метод вреднее для кожи?

Любой из способов удаления волос может вызывать раздражение, сухость, воспаления и врастание волос. Особенно важно правильно ухаживать за кожей после процедур: увлажнять ее, использовать мягкие пилинги и избегать агрессивных косметических средств.

Уточнения

Эпиля́ция - искусственное удаление волос (от фр. épiler - удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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