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7 ошибок перед походом в салон, которые могут испортить стрижку и окрашивание

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Поход в салон — это не просто время для красоты, но и процесс, который требует правильной подготовки. Некоторые распространенные ошибки могут испортить результат даже в руках самого опытного мастера. Разбираемся, чего точно не стоит делать перед окрашиванием, стрижкой и процедурами для волос.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

1. Не мыть голову перед окрашиванием

Миф о том, что краска лучше ложится на грязные волосы, давно устарел. Как объясняет стилист Ники Элтон, себум, пыль и остатки укладочных средств создают барьер, мешая красителю проникнуть внутрь волоса. Колористка Кристина Маккаро добавляет, что оптимально мыть голову за 24-48 часов до окрашивания. Исключение — сухой шампунь, его тоже стоит избегать.

2. Использовать слишком много стайлинга

Если ты привыкла наносить средства для укладки, будь осторожна перед визитом в салон. Особенно это касается сухих стрижек и техник мелирования перед мытьем. По словам парикмахера Лезы Дункан, остатки стайлинга могут сделать цвет неравномерным или помешать мастеру правильно оценить текстуру волос.

3. Мыть голову перед химической завивкой или кератином

Если планируешь биозавивку, boost up, кератиновое выпрямление или карвинг, голову мыть НЕ нужно. Удаление естественных масел может привести к раздражению кожи, поэтому лучше оставить волосы слегка "защищенными".

4. Не расчесывать волосы перед стрижкой

Если твои волосы длинные, сухие или склонны к спутыванию, обязательно расчеши их перед походом в салон. Это сэкономит время мастера и обеспечит более точную стрижку.

5. Не приносить фото желаемой стрижки

Лучший способ объяснить, чего ты хочешь, — это показать несколько примеров. Причем полезно принести не только изображения удачных стрижек, но и примеры того, что тебе не нравится. Как советует мастер-стилист Дона Джарвис, так парикмахер лучше поймет твои пожелания.

6. Носить неудобную одежду

Толстовки, водолазки и массивные украшения могут испортить процесс. Оптимальный вариант — облегающая футболка без воротника. А серьги лучше оставить дома, чтобы они не мешали мастеру.

7. Молчать о домашних экспериментах

Использовала хну, коробочные краски или делала химическое выпрямление? Обязательно расскажи об этом парикмахеру. Некоторые процедуры несовместимы друг с другом и могут привести к неожиданным (и неприятным) результатам.

Уточнения

Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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