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Чёрный цвет одежды может испортить любой образ, если не учитывать эти важные нюансы

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Чёрный цвет — это классика, которая часто используется для создания элегантного, строгого или сдержанного образа. Однако не всем он подходит. Почему так происходит? Важным фактором являются индивидуальные особенности внешности, а также восприятие цвета с психологической точки зрения.

Девушки в разной одежде
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушки в разной одежде

Тон кожи и чёрный цвет

Один из основных факторов, влияющих на то, как чёрный цвет сидит на человеке — это оттенок кожи. На слишком светлой коже чёрный может выглядеть слишком резким, делая лицо бледным или даже придавая ему болезненный вид. На тёмной или оливковой коже чёрный может выглядеть более гармонично, усиливая контраст, но всё зависит от оттенка. Часто людям с тёплыми оттенками кожи лучше выбирать тёмно-серые, глубокие синие или коричневые тона, чтобы избежать чрезмерной контрастности.

Тип внешности и структура фигуры

Чёрный может визуально скрывать недостатки и подчеркивать линии фигуры, но это не всегда работает на все 100%. Например, для людей с округлыми формами чёрный цвет может создавать дополнительные объёмы, если он слишком плотно облегает фигуру. В то время как правильный крой и цвет могут скрыть нежелательные акценты и подчеркнуть достоинства.

Психология цвета

Чёрный цвет часто ассоциируется с мистикой, силой или даже грустью. Он может подсознательно восприниматься как «закрытый» цвет, ограничивающий свободу. Для людей, ищущих выразительные и яркие образы, чёрный может восприниматься как слишком подавляющий.

Итак, чёрный может не быть универсальным для всех. Не стоит бояться экспериментировать с другими тёмными оттенками, которые могут быть гораздо более выигрышными для вашей внешности.

Уточнения

Чёрный — тон отсутствие светового потока от объекта.

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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