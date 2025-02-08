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Не выбирайте эти цвета волос, если хотите сохранить свежесть и сияние лица

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Каждый цвет волос может подчеркнуть индивидуальные особенности лица, но есть оттенки, которые могут сделать его тусклым и «серым». Важно выбирать цвет, который гармонирует с тоном кожи и придает свежесть образу. Узнайте, какие цвета стоит избегать, чтобы лицо всегда выглядело ярким и здоровым.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Пепельные и холодные оттенки

Пепельный блонд или пепельные коричневые оттенки могут подойти не всем, особенно тем, у кого тёплый тон кожи. Они могут создавать резкий контраст и «скрывать» естественное сияние лица, делая его тусклым.

Тёмные оттенки без теплоты

Тёмные волосы, такие как чёрный или очень тёмный коричневый без тёплых нот, тоже могут добавить лицу серости. Эти оттенки обычно хорошо смотрятся на более холодной коже, но если ваша кожа имеет тёплый или оливковый оттенок, тёмные холодные волосы могут создать негармоничное сочетание, что сделает лицо менее выразительным.

Слишком светлый блонд на тёмной коже

Очень светлый блонд на тёмной или оливковой коже также может выглядеть непривлекательно. Такой контраст может сделать лицо — бледным и «безжизненным».

Как выбрать подходящий оттенок?

Чтобы избежать эффекта «серости», важно учитывать не только оттенок волос, но и индивидуальные особенности вашей кожи. Тёплые, золотистые, медные и карамельные оттенки чаще всего придают лицу здоровое сияние, а холодные — лучше оставлять для определенного типа внешности.

Чтобы избежать эффекта тусклого и серого лица, важно учитывать индивидуальные особенности внешности и не бояться экспериментировать с цветами, которые подчеркивают естественную свежесть и яркость.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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