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Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Вот несколько способов, которые помогут сделать кожу пяток мягкой и увлажненной.

Ноги
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ноги

Пилинг и отшелушивание

Регулярное удаление омертвевшей кожи помогает улучшить впитываемость увлажняющих средств. Для этого можно использовать:

  1. Пемзу — аккуратно обработайте пятки после принятия ванны или душа.
  2. Скрабы для ног — выбирайте скрабы с натуральными абразивными частицами, такими как сахар или соль.
  3. Кислотные пилинги — средства с AHA-кислотами (например, гликолевая кислота) помогают мягко удалить верхний слой мертвых клеток.

Нанесение увлажняющего крема

После отшелушивания важно нанести интенсивный увлажняющий крем или мазь. Наносить увлажняющее средство лучше всего сразу после душа, когда кожа еще влажная, чтобы удержать влагу.

Использование вазелина или парафина

Вазелин создает защитный барьер, который удерживает влагу в коже. Перед сном нанесите толстый слой вазелина на пятки и наденьте хлопковые носки. Утром кожа будет значительно мягче.

Маски для ног

Можно делать домашние маски для увлажнения кожи пяток. Например:

  1. Смешать мед, оливковое масло и немного лимонного сока. Нанести смесь на пятки, оставить на 15-20 минут, затем смыть теплой водой.
  2. Сделать маску из бананового пюре и меда. Нанести на пятки, подержать 30 минут, а потом смыть.

Регулярный уход

Уход за кожей пяток должен стать регулярной практикой. Делайте процедуры хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать кожу мягкой и здоровой.

 

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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