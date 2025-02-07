Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Вот несколько способов, которые помогут сделать кожу пяток мягкой и увлажненной.
Регулярное удаление омертвевшей кожи помогает улучшить впитываемость увлажняющих средств. Для этого можно использовать:
После отшелушивания важно нанести интенсивный увлажняющий крем или мазь. Наносить увлажняющее средство лучше всего сразу после душа, когда кожа еще влажная, чтобы удержать влагу.
Вазелин создает защитный барьер, который удерживает влагу в коже. Перед сном нанесите толстый слой вазелина на пятки и наденьте хлопковые носки. Утром кожа будет значительно мягче.
Можно делать домашние маски для увлажнения кожи пяток. Например:
Уход за кожей пяток должен стать регулярной практикой. Делайте процедуры хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать кожу мягкой и здоровой.
Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.
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