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Как подобрать идеальные тени под цвет глаз? Секреты макияжа для выразительного взгляда

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Вот несколько рекомендаций, как правильно подобрать тени для глаз.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

Для карих глаз

Кареглазым девушкам подходят многие оттенки, но особенно хорошо смотрятся:

  1. Теплые коричневые и бронзовые тона — они подчеркивают глубину темных глаз.
  2. Золотистые и медные оттенки — добавляют яркости и сияния.
  3. Фиолетовый и сливовый — создают контраст, делая глаза выразительнее.
  4. Зеленый и оливковый — помогают сделать взгляд загадочным.

Для зеленых глаз

Для зеленых глаз подойдут следующие оттенки:

  1. Персиковые и розово-золотые — усиливают зеленый оттенок радужки.
  2. Коричневый и шоколадный — придают мягкость и теплоту.
  3. Бордовый и винный — делают зеленые глаза еще ярче.
  4. Медный и золотистый — добавляют теплоты и блеска.

Для голубых глаз

Голубоглазым девушкам лучше выбирать такие оттенки:

  1. Серый и серебристый — создают холодный контраст, который подчеркивает голубой цвет глаз.
  2. Коралловый и персиковый — согревают и освежают взгляд.
  3. Темно-синий и индиго — акцентируют внимание на цвете глаз.
  4. Лавандовый и сиреневый — делают глаза яркими и выразительными.

Для серых глаз

Серые глаза могут менять свой оттенок в зависимости от освещения и макияжа. Чтобы подчеркнуть их уникальность, попробуйте использовать:

  1. Серебряные и светло-серые оттенки — чтобы усилить серый тон.
  2. Туманные и дымчатые тона — для создания загадочного образа.
  3. Светло-зеленые и бирюзовые — чтобы добавить свежести.
  4. Розовые и фиолетовые — для придания нежного акцента.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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