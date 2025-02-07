Как подобрать идеальные тени под цвет глаз? Секреты макияжа для выразительного взгляда
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Вот несколько рекомендаций, как правильно подобрать тени для глаз.
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней
Для карих глаз
Кареглазым девушкам подходят многие оттенки, но особенно хорошо смотрятся:
- Теплые коричневые и бронзовые тона — они подчеркивают глубину темных глаз.
- Золотистые и медные оттенки — добавляют яркости и сияния.
- Фиолетовый и сливовый — создают контраст, делая глаза выразительнее.
- Зеленый и оливковый — помогают сделать взгляд загадочным.
Для зеленых глаз
Для зеленых глаз подойдут следующие оттенки:
- Персиковые и розово-золотые — усиливают зеленый оттенок радужки.
- Коричневый и шоколадный — придают мягкость и теплоту.
- Бордовый и винный — делают зеленые глаза еще ярче.
- Медный и золотистый — добавляют теплоты и блеска.
Для голубых глаз
Голубоглазым девушкам лучше выбирать такие оттенки:
- Серый и серебристый — создают холодный контраст, который подчеркивает голубой цвет глаз.
- Коралловый и персиковый — согревают и освежают взгляд.
- Темно-синий и индиго — акцентируют внимание на цвете глаз.
- Лавандовый и сиреневый — делают глаза яркими и выразительными.
Для серых глаз
Серые глаза могут менять свой оттенок в зависимости от освещения и макияжа. Чтобы подчеркнуть их уникальность, попробуйте использовать:
- Серебряные и светло-серые оттенки — чтобы усилить серый тон.
- Туманные и дымчатые тона — для создания загадочного образа.
- Светло-зеленые и бирюзовые — чтобы добавить свежести.
- Розовые и фиолетовые — для придания нежного акцента.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру