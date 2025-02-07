Как подобрать идеальные тени под цвет глаз? Секреты макияжа для выразительного взгляда

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вот несколько рекомендаций, как правильно подобрать тени для глаз.

Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Палетка теней

Для карих глаз

Кареглазым девушкам подходят многие оттенки, но особенно хорошо смотрятся:

Теплые коричневые и бронзовые тона — они подчеркивают глубину темных глаз. Золотистые и медные оттенки — добавляют яркости и сияния. Фиолетовый и сливовый — создают контраст, делая глаза выразительнее. Зеленый и оливковый — помогают сделать взгляд загадочным.

Для зеленых глаз

Для зеленых глаз подойдут следующие оттенки:

Персиковые и розово-золотые — усиливают зеленый оттенок радужки. Коричневый и шоколадный — придают мягкость и теплоту. Бордовый и винный — делают зеленые глаза еще ярче. Медный и золотистый — добавляют теплоты и блеска.

Для голубых глаз

Голубоглазым девушкам лучше выбирать такие оттенки:

Серый и серебристый — создают холодный контраст, который подчеркивает голубой цвет глаз. Коралловый и персиковый — согревают и освежают взгляд. Темно-синий и индиго — акцентируют внимание на цвете глаз. Лавандовый и сиреневый — делают глаза яркими и выразительными.

Для серых глаз

Серые глаза могут менять свой оттенок в зависимости от освещения и макияжа. Чтобы подчеркнуть их уникальность, попробуйте использовать:

Серебряные и светло-серые оттенки — чтобы усилить серый тон. Туманные и дымчатые тона — для создания загадочного образа. Светло-зеленые и бирюзовые — чтобы добавить свежести. Розовые и фиолетовые — для придания нежного акцента.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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