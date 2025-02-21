Как продлить стойкость окрашивания бровей: 5 ошибок, которые ты совершаешь

Окрашивание бровей — отличный способ сэкономить время на макияже, но многим знакома ситуация, когда результат радует всего несколько дней. Почему так происходит и как продлить стойкость пигмента, чтобы реже посещать мастера? Разбираемся, какие ошибки могут испортить эффект и как избежать быстрого вымывания краски.
Перед тем как искать способы продлить результат, важно понимать, какие факторы могут его сократить.
Если учесть эти нюансы, результат окрашивания будет радовать дольше.
Первые 24 часа — самые важные, так как в это время пигмент закрепляется. Если сразу умыться, сходить в душ или бассейн, цвет может смыться быстрее.
Избегай воды, масел и кремов в этой зоне.
Гели, пенки, мицеллярная вода постепенно вымывают краску. Конечно, полностью исключить контакт с водой невозможно, но избегай активного трения зоны бровей во время умывания.
Старайся очищать лицо аккуратно, не затрагивая окрашенные зоны.
Хлорированная вода и высокая температура разрушают пигмент, делая его менее стойким. Если ты часто посещаешь бассейн или баню, цвет бровей будет тускнеть быстрее.
Если не можешь отказаться от спа-процедур, хотя бы не мочи брови.
Отшелушивающие средства, кислоты, ретинол и даже скрабы ускоряют выведение пигмента с кожи. Если хочешь, чтобы цвет держался дольше, избегай таких продуктов в зоне бровей.
Вместо агрессивных средств используй натуральные масла — они питают волоски и сохраняют цвет.
Если хочешь продлить эффект окрашивания, попробуй ламинирование. Оно создаёт защитную плёнку, укрепляет волоски и делает пигмент более стойким.
После ламинирования окрашивание будет выглядеть ярче и держаться дольше.
Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.
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