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Как продлить стойкость окрашивания бровей: 5 ошибок, которые ты совершаешь

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание бровей — отличный способ сэкономить время на макияже, но многим знакома ситуация, когда результат радует всего несколько дней. Почему так происходит и как продлить стойкость пигмента, чтобы реже посещать мастера? Разбираемся, какие ошибки могут испортить эффект и как избежать быстрого вымывания краски.

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

Что влияет на стойкость окрашивания

Перед тем как искать способы продлить результат, важно понимать, какие факторы могут его сократить.

  • Тип кожи: на жирной коже пигмент держится хуже, так как кожное сало быстрее растворяет красящие компоненты. На сухой коже окрашивание тоже нестойкое из-за шелушения.
  • Косметические средства: кислоты, ретинол, бензоил пероксид и другие активные ингредиенты ускоряют вымывание пигмента.
  • Частый контакт с водой: частое умывание, купание в бассейне, посещение сауны сокращают стойкость окрашивания.

Если учесть эти нюансы, результат окрашивания будет радовать дольше.

5 правил, чтобы брови дольше сохраняли цвет

Не мочи брови первые сутки

Первые 24 часа — самые важные, так как в это время пигмент закрепляется. Если сразу умыться, сходить в душ или бассейн, цвет может смыться быстрее.

Избегай воды, масел и кремов в этой зоне.

Минимум очищающих средств

Гели, пенки, мицеллярная вода постепенно вымывают краску. Конечно, полностью исключить контакт с водой невозможно, но избегай активного трения зоны бровей во время умывания.

Старайся очищать лицо аккуратно, не затрагивая окрашенные зоны.

3. Забудь о саунах и бассейнах

Хлорированная вода и высокая температура разрушают пигмент, делая его менее стойким. Если ты часто посещаешь бассейн или баню, цвет бровей будет тускнеть быстрее.

Если не можешь отказаться от спа-процедур, хотя бы не мочи брови.

Осторожнее с косметикой

Отшелушивающие средства, кислоты, ретинол и даже скрабы ускоряют выведение пигмента с кожи. Если хочешь, чтобы цвет держался дольше, избегай таких продуктов в зоне бровей.

Вместо агрессивных средств используй натуральные масла — они питают волоски и сохраняют цвет.

Сделай ламинирование

Если хочешь продлить эффект окрашивания, попробуй ламинирование. Оно создаёт защитную плёнку, укрепляет волоски и делает пигмент более стойким.

После ламинирования окрашивание будет выглядеть ярче и держаться дольше.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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